Существенный рост грузовых перевозок ожидается в течение ближайших лет, о чем свидетельствует строительство новых элеваторов и стремительное развитие сельскохозяйственной отрасли, но проблемы железнодорожной инфраструктуры не дадут возможности полностью перевезти этот груз, прогнозируется на информационном портале "Магистраль" ПАО "Укрзализныця".

Согласно его информации, чтобы исправить ситуацию и.о. председателя правления ПАО Евгений Кравцов объявил о создании в 2018 году новой дирекции железнодорожных перевозок по организации взаимодействия портов и припортовых станций (ДН-5), которая будет заниматься этой проблематикой.

Как отметил, в свою очередь, заместитель директора регионального филиала "Одесская железная дорога" Сергей Никулин, мнение которого приведено в сообщении, сейчас есть большая диспропорция между портовой инфраструктурой, которая быстро развивается, и железнодорожной. Сегодня под угрозой коллапса оказались две припортовых станции, в частности, потребность в перевозках через морские порты вдвое превышает пропускную способность станции "ОдесаПорт". Чтобы помочь проблеме, пока на опорных станциях доукомплектовываются составы, но это не решает ее полностью.

По словам С.Никулина, ситуацию осложняет еще и то, что станция со всех сторон окружена городом: строить инфраструктуру просто некуда. В связи с этим частные операторы привлекли немецкую компанию Deutsche Bahn, которая провела анализ, и дала рекомендации по улучшению ситуации.

В свою очередь железнодорожники обратились в Харьковский железнодорожный институт, который также произвел анализ, на основании которого планируется найти комплексное решение. Также под угрозой станция "Николаев". Пока она держится "на плаву", и увеличение грузопотоков ее пропускная способность не выдержит.

"Кроме озвученных ранее проблем, мы ожидаем, что политическая ситуация в конце решится, и тогда вернется транзитный поток через Украину. К этому тоже нужно быть готовыми", - добавил С.Никулин.

В сообщении отмечается, что в настоящее время железнодорожная инфраструктура не в состоянии обеспечить транспортировку всего объема продукцииаграриев. Так до 2038 года планируется наращивание перерабатывающих мощностей порта "Южный" до 0,5 млрд тонн в год, поэтому о решении проблем необходимо думать уже сейчас.

В связи с этим создается отдельное производственное подразделение, которое проанализирует возникшие проблемы и предложит пути их решения. Одной из основных задач ДН-5 станет поиск и привлечение инвесторов для расширения железнодорожной инфраструктуры припортовых станций. Планируется, что дирекция также станет единственным диспетчером, владеющим информацией по всей магистрали, планировать и организовывать подвоз грузов к портам и их вывоз оттуда.

Отмечается, что штат будет сформирован из специалистов, которые уже работают в региональном филиале "Одесская железная дорога". Сюда войдут семь крупнейших припортовых станций вместе с работниками, отдельные сотрудники ДН-1 и ДН-4. В коммерческий отдел будет привлечена часть представителей управления регионального филиала "Одесская железная дорога". Учитывая, что штат не увеличится, в дополнительном бюджете эта дирекция не нуждается.

Кроме того, ожидается, что новое подразделение проведет глубокий экономический анализ, что позволит сформировать доходную и расходную части отдельных станций. ДН-5 должен организовать системную работу с привлечением инвесторов, в частности, стивидорных операторов, поможет развить инфраструктуру на достаточном уровне.

"Планируется, что дирекция железнодорожных перевозок по организации взаимодействия портов и припортовых станций заработает к 1 апреля 2018 года", - указано в сообщении.