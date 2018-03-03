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Энергоатом будет использовать американские модульные реакторы
10:40 03.03.2018 |
НАЭК Энергоатом и американская Holtec International подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в использовании малых модульных реакторов SMR-160 в Украине, сообщает пресс-служба Энергоатома.
В компании отметили, что целью подписания документа является не только лицензирование в Украине технологии SMR-160 и дальнейшее строительство этих реакторов на АЭС Украины, но и частичная локализация производства оборудования для SMR-160 на украинских предприятиях.
Таким образом, сотрудничество между Энергоатомом и Holtec International должно способствовать становлению Украины как ведущего мирового экспортера реакторных систем, конструкций и компонентов для малых модульных реакторов.
Благодаря использованию пассивных систем безопасности реактора SMR-160 способны обеспечить новый качественный уровень безопасности эксплуатации АЭС, сказано в меморандуме.
Также создан совместный координационныйо комитет Энергоатома и Holtec International. Его первоочередной задачей станет оценка нормативной документации, используемой для разработки проекта SMR-160 с целью внедрения этой документации в Украине.
Следующей задачей комитета станет оценка инфраструктуры ядерной промышленности Украины и подготовка совместных предложений по локализации производства оборудования SMR-160 в Украине.
Как отметили в Энергоатоме, технология малых модульных реакторов (ММР) признана одним из наиболее перспективных направлений в строительстве атомных электростанций. ММР имеют значительно более высокий уровень безопасности по сравнению с традиционными типами реакторов за счет отсутствия в них оборудования, которое требует внешнего электроснабжения, а также за счет других систем пассивной безопасности.
Holtec International - один из мировых лидеров по разработке малых модульных реакторов, а также ведущий мировой разработчик технологий и производителем оборудования для транспортировки и хранения отработанного ядерного топлива.
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