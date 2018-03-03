С 5 марта брокерская компания Альпари изменяет минимальную сумму инвестиций в ПАММ-счета. Таким образом, минимальная сумма инвестиций и минимальный остаток средств должен составлять 50 USD, EUR, GLD либо 3000 рублей. Для последующих пополнений значения останутся прежними: 10 USD, EUR, GLD или 600 рублей.

Первые уровни оферт управляющих трейдеров будут изменены. Так, все уровни, у которых размер инвестиций составляет менее 50 USD будут объединены в один, где минимальный порог входа составит 50 USD. Вознаграждение в данном случае будет соответствовать минимальному проценту, который установлен на объединенных уровнях.

Также с 5 марта заявки на ввод в ПАММ-портфели и счета будут исполняться каждый ролловер, включая закрытые. При этом будет учитываться значение порога, который указан в планировщике управляющего.

Заявки на вывод и выплату вознаграждения будут исполняться согласно планировщику управляющего. По любым интересующим вопросам клиенты Альпари всегда могут связаться со службой поддержки в онлайн-чате, Viber, Skype, e-mail либо в обычном телефонном режиме.