Финансовые новости
- |
- 03.03.18
- |
- 02:09
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Альпари изменяет минимальную сумму инвестиций в ПАММ-счета
18:59 02.03.2018 |
С 5 марта брокерская компания Альпари изменяет минимальную сумму инвестиций в ПАММ-счета. Таким образом, минимальная сумма инвестиций и минимальный остаток средств должен составлять 50 USD, EUR, GLD либо 3000 рублей. Для последующих пополнений значения останутся прежними: 10 USD, EUR, GLD или 600 рублей.
Первые уровни оферт управляющих трейдеров будут изменены. Так, все уровни, у которых размер инвестиций составляет менее 50 USD будут объединены в один, где минимальный порог входа составит 50 USD. Вознаграждение в данном случае будет соответствовать минимальному проценту, который установлен на объединенных уровнях.
Также с 5 марта заявки на ввод в ПАММ-портфели и счета будут исполняться каждый ролловер, включая закрытые. При этом будет учитываться значение порога, который указан в планировщике управляющего.
Заявки на вывод и выплату вознаграждения будут исполняться согласно планировщику управляющего. По любым интересующим вопросам клиенты Альпари всегда могут связаться со службой поддержки в онлайн-чате, Viber, Skype, e-mail либо в обычном телефонном режиме.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Китай отказался покупать Роснефть
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко подписал закон о приватизации - пресс-секретарь
|Газпром немедленно начинает процедуру расторжения контрактов с Нафтогазом на поставку и транзит газа в Стокгольме, - Миллер
|Штраф за неуплату налогов в 8,3 млрд гривен наложен на Нафтогаз, а не лично на Коболева, - глава Энергетической таможни
|НБУ предоставил иностранным инвесторам возможность репатриировать дивиденды за все предыдущие годы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Комбинат "Приднепровский" в 2017г увеличил чистую прибыль в 4 раза
|Альпари изменяет минимальную сумму инвестиций в ПАММ-счета
|"АСНОВА Холдинг" в 2017г увеличил чистую прибыль на 4,5%
|Нафтогаз планирует сократить накопление запасов газа к следующему отопительному сезону
|В Киеве потребителей электроэнергии с 1 марта будет обслуживать новая компания – ДТЭК "Киевские Электросети"
|Крупнейшими получателями возмещения НДС в феврале стали "Сантрейд", "Азовсталь" и "Кернелл Трейд"
Это интересно
|Предполагаемый создатель Bitcoin обвиняется в незаконном присвоении чужой криптовалюты на сумму свыше $5 млрд
|Lenovo представила ноутбук-трансформер Yoga 730 с поддержкой Alexa
|Спецслужбы теперь могут взломать любой iPhone
|FCA прекратит выпуск легковых машин с дизельными моторами
|Volvo откажется от разработки новых двигателей внутреннего сгорания
|SanDisk представила самую быструю в мире карту UHS-I microSD
|Первой моделью суббренда Seat для «горячих» машин стал кроссовер