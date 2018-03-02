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Нафтогаз планирует сократить накопление запасов газа к следующему отопительному сезону
15:22 02.03.2018 |
НАК "Нафтогаз Украины" планирует сократить объем накопления ресурса в подземных хранилищах газа (ПХГ) на отопительный период 2018-2019 годов. Об этом говорится в проекте финансового плана компании на 2018 год, текстом которого располагает РБК-Украина.
Согласно документу, объем накопления газа в ПХГ по состоянию на 15 октября 2018 года планируется на уровне 13,8 млрд куб. м, что на 10% меньше, чем в предыдущем году.
Стоит отметить, что запасы газа на начало отопительного сезона прошлого года (15 октября) находились на уровне 15,3 млрд куб. м.
Объем закачки в ПХГ предусматривается на уровне 8,3 млрд куб. м (4,6 из ресурсов НАК). Отбор газа ожидается на уровне 8,8 млрд куб. м (ресурсов НАК 5,4).
По данным ПАО "Укртрансгаз" в 2017 году в подземные хранилища было закачано 9,2 млрд куб. м (на 43,2% больше, чем в 2016 году).
За январь-декабрь прошлого года из украинских ПХГ было отобрано 6,4 млрд куб. м (на 23,2% меньше, чем в 2016 году).
По расчетам специалистов НАК, на 31 декабря 2018 года объем запасов газа в ПХГ будет составлять 12,6 млрд куб. м, что на 0,5 млрд меньше уровня начала этого года.
Вместе с тем, стоит отметить, что, по информации РБК-Украина, Кабинет министров Украины вернул проект финансового плана НАК для пересмотра.
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