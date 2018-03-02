Финансовые новости
- |
- 02.03.18
- |
- 16:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
В Киеве потребителей электроэнергии с 1 марта будет обслуживать новая компания – ДТЭК "Киевские Электросети"
14:29 02.03.2018 |
Об этом сообщила пресс-служба "Киевэнерго".
"Киевэнерго" передало функции по распределению и поставке электроэнергии ДТЭК "Киевские Электросети". Смена поставщика не повлияет на порядок и стоимость предоставления услуг клиентам "Киевэнерго", - говорится в сообщении компании.
Смена поставщика произошла в соответствии с требованиями закона "О рынке электрической энергии".
"Киевлянам не нужно заключать новые договоры на электроснабжение", - подчеркнули в "Киевэнерго", пояснив, что новая компания будет предоставлять услуги по ранее заключенным договорам.
Оплату услуг по-прежнему можно осуществлять через личный кабинет на сайте "Киевэнерго", мобильные приложения, отделения банков и Укрпочты, электронные платежные системы.
Как сообщалось ранее, новый закон, который вступил в силу 11 июня, 2017 года, обязывает все украинские облэнерго до декабря 2018 года провести разделение функций генерации, передачи и поставки электроэнергии путем их передачи новосозданным компаниям. Это общемировая практика и требование Третьего Энергетического пакета ЕС, который обеспечивает конкурентные условия работы на рынке.
До ноября 2018 года ДТЭК "Киевские Электросети" будет совмещать распределение и поставку электроэнергии. Впоследствии, в установленные законом сроки, будет осуществлено отделение функции поставки.
"Киевэнерго" продолжает осуществлять деятельность по производству (генерации) электрической и тепловой энергии, а также поставкам теплоэнергии, услуг по горячему водоснабжению и централизованному отоплению.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Китай отказался покупать Роснефть
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко подписал закон о приватизации - пресс-секретарь
|Газпром немедленно начинает процедуру расторжения контрактов с Нафтогазом на поставку и транзит газа в Стокгольме, - Миллер
|Штраф за неуплату налогов в 8,3 млрд гривен наложен на Нафтогаз, а не лично на Коболева, - глава Энергетической таможни
|НБУ предоставил иностранным инвесторам возможность репатриировать дивиденды за все предыдущие годы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нафтогаз планирует сократить накопление запасов газа к следующему отопительному сезону
|В Киеве потребителей электроэнергии с 1 марта будет обслуживать новая компания – ДТЭК "Киевские Электросети"
|Крупнейшими получателями возмещения НДС в феврале стали "Сантрейд", "Азовсталь" и "Кернелл Трейд"
|УБ расширила состав основного индекса за счет акций "Турбоатома"
|АМКУ разрешил Сбербанку приобрести две гостиницы "Черное море" в Одессе
|Укрэксимбанк продал LPN на 4 млрд гривен
|Попытки Газпрома обжаловать решение Стокгольмского арбитража по процедурным моментам не станут основанием для остановки его действия
Это интересно
|Предполагаемый создатель Bitcoin обвиняется в незаконном присвоении чужой криптовалюты на сумму свыше $5 млрд
|Lenovo представила ноутбук-трансформер Yoga 730 с поддержкой Alexa
|Спецслужбы теперь могут взломать любой iPhone
|FCA прекратит выпуск легковых машин с дизельными моторами
|Volvo откажется от разработки новых двигателей внутреннего сгорания
|SanDisk представила самую быструю в мире карту UHS-I microSD
|Первой моделью суббренда Seat для «горячих» машин стал кроссовер