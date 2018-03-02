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УБ расширила состав основного индекса за счет акций "Турбоатома"
11:30 02.03.2018 |
Индексный комитет "Украинской биржи" (УБ, Киев) по итогам заседания 28 февраля включил акции ПАО "Турбоатом" (Харьков, тиккер - TATM) в состав основного индекса биржи, сообщается на веб-сайте фондовой площадки.
"Впервые после сокращения индексной корзины до пяти акций в июне 2016 года появилась возможность расширить состав корзины индекса украинских акций. В целом это позитивный сигнал об оживлении интереса к фондовому рынку Украины со стороны инвесторов", - прокомментировал событие председатель индексного комитета Андрей Беспятов.
При этом для акций "Турбоатома" утвержден коэффициент, учитывающий free-float на уровне 3,5%. Кроме того, для акций "Укрнафты" соответствующий коэффициент повышен до 7% с 2%.
На основании решений индексного комитета произведен перерасчет параметров индекса, в результате чего, вес акций Райффайзен Банка Аваль снизился до 19,12% с 25%, "Донбассэнерго" - до 3,01% с 7,18%. Вес акций "Укрнафты" возрос до 18,9% с 17,82%, "Мотор Сичи" и "Центрэнерго" остался неизменным на уровне 25%, для "Турбоатома" установлен на уровне 8,97%.
Новые параметры индекса УБ вступят в силу с 16 марта 2018 года.
Помимо этого, комитет большинством голосов утвердил в листе ожидания на включение в индекс УБ акции ПАО "Укртелеком" (Киев, тиккер - UTLM), MHP S.A. (Люксембург, тиккер - MHPC) и ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (Полтавская обл., тиккер - KVBZ).
Состав индексной корзины и листов ожидания на включение/исключение для индекса UXagro не изменился.
Индекс украинских акций рассчитывается со старта торгов на "Украинской бирже" 26 марта 2009 года. Начальное значение было принято равным 500 пунктам.
В настоящее время в состав "индексной корзины" УБ входят акции пяти эмитентов: Райффайзен Банка Аваль, "Центрэнерго", "Донбассэнерго", "Мотор Сичи" и "Укрнафты".
Индикатор по итогам торгов 1 марта повысился на 1,98% - до 1609,01 пункта.
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