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Транзитный контракт с Газпромом пока остается на Нафтогазе - Витренко
12:54 01.03.2018 |
НАК "Нафтогаз Украины" пока остается оператором газотранспортной системы (ГТС) Украины по транзитному контракту с ПАО "Газпром", сообщил главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко на пресс-конференции в четверг в Киеве.
По его словам, перевести обязанности оператора ГТС на другого оператора можно будет при изменении контракта.
Ю.Витренко также выразил надежду, что транзитная ставка в дальнейшем будет изменена, для этого украинский регулятор в лице НКРЭКУ должен осуществить определенные шаги.
Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж не удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" о пересмотре тарифа на транзит газа в контракте с ПАО "Газпром".
"Трибунал не поддержал требование "Нафтогаза" о пересмотре тарифа на транзит, поскольку заявка на пересмотр, представленная НАК в 2009 году, не соответствовала процессуальным требованиям. Суд также не удовлетворил требование "Нафтогаза" пересмотреть транзитный контракт в соответствии с европейским и украинским энергетическим и конкурентным законодательством, отметив, что внедрение регуляторной реформы на территории Украины является делом украинских властей и не входит в компетенцию трибунала в этом деле", - отмечается в пресс-релизе.
По словам главы НАК Андрея Коболева, компания намерена предложить "Газпрому" начать процесс пересмотра контракта. "Теперь нужно пересмотреть транзитный контракт с учетом арбитражного решения и требований европейского и украинского законодательства. "Нафтогаз" намерен в ближайшее время предложить "Газпрому" начать переговоры по этому вопросу. "Нафтогаз" ожидает, что после арбитражного решения реформа рынка газа в Украине ускорится", - сказал он.
"Нафтогаз" в арбитраже хотел истребовать от "Газпрома" около $16 млрд, пересмотра тарифов, разблокирование виртуального реверса и возможность оформления транзитного контракта на другого оператора.
Согласно контракту "Нафтогаза Украины" и "Газпрома" от 2009 года, ставка тарифа на транспортировку газа по территории Украины является плавающей и определяется по формуле, зависящей от стоимости топливной составляющей и инфляции в Европе.
"Нафтогаз Украины" в конце 2015 года предложил "Газпрому" провести переговоры в связи с принятием национальным регулятором (НКРЭКУ) новых правил ценообразования на услуги по транспортировке газа в стране. Если раньше стоимость услуг по транспортировке природного газа, который проходит транзитом по территории Украины, государством не регулировалась и определялась лишь двусторонним контрактом, то отныне соответствующие тарифы определяются НКРЭКУ.
Госрегулятор решением от 29 декабря 2015 года установил: с 1 января 2016 года для всех точек входа ("Кобрин", "Мозырь", "Писаревка 1400", "Суджа 1200", "Суджа 1400", "Устилуг" и др.) тариф на уровне $12,47 за 1 тыс. куб. м. Для точек выхода тарифы установлены следующие: "Ананьев" - $16,74, "Берегово" - $31,03, "Гребеники-АТИ" (Ананьев-Тирасполь-Измаил) - $16,74, "Гребеники-ШДКРИ" (Шебелинка-Днепропетровск-Кривой Рог-Измаил) - $21,33, "Дроздовичи" - $25,73, "Алексеевка" - $32,16, "Орловка" - $23,12, "Теково" - $28,99, "Ужгород" - $32,80, "Устилуг" - $25,73, все другие точки выхода - $25,73.
Полномочия по установлению соответствующих тарифов НКРЭКУ получила в соответствии с принятым весной 2015 года законом "О рынке природного газа", который ввел в Украине нормы энергетического законодательства Европейского Союза.
Украина в 2017 году увеличила транзит природного газа через свою ГТС на 13,7% (на 11,257 млрд куб. м) по сравнению с 2016 годом - до 93 млрд 457,1 млн куб. м. В том числе транзит газа через Украину в Европу за 2017 год составил 90 млрд 749,2 млн куб. м, в Молдову - 2 млрд 707,9 млн куб. м.
В 2016 году транзит газа через ГТС Украины составил 82,2 млрд куб. м, в 2015 - 67,1 млрд куб. м, в 2014 - 62,2 млрд куб. м, в 2013 - 86,1 млрд куб. м, в 2012 - 84,3 млрд куб. м, в 2011 - 104,2 млрд куб. м, в 2010 - 98,6 млрд куб. м, в 2009 - 95,8 млрд куб. м, в 2008 - 119,6 млрд куб. м, в 2007 - 115,2 млрд куб. м.
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