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Телетрейд: У доллара США есть шанс развить наступление
16:58 28.02.2018 |
Дебютное выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе было благосклонно встречено валютным рынком. Новый глава Федрезерва дал понять, что есть возможность четырех повышений ставок ФРС в этом году, указав на продолжающееся укрепление экономики и ускорение темпов роста инфляции.
После этих заявлений инвесторы повысили свои ожидания относительно вероятности повышения ставки ФРС в конце года до уровня 50%. Шансы на повышение во II и III кварталах выросли до 80% и 70%, соответственно.
Однако мы уже не раз видели, как американская валюта сначала давала нам некоторый коррекционный рост и потом вновь отступала назад. Поэтому для того, чтобы игроки всерьез заинтересовались покупками доллара, нужны дополнительные факторы поддержки. Одним из которых может стать сегодняшний отчет по ВВП страны за IV квартал 2017г. По прогнозам экспертов ожидается рост экономики на 2,5%.
Именно он ляжет в основу тех свечей, которыми будет закрыт месяц не только по самому индексу доллара DXY, но и по всем валютным парам в которых присутствует доллар США.
Сейчас глядя на дневной график индекса доллара можно предположить наличие фигуры разворота «двойное основание» с уровнем шеи, пролегающим через отметку 90,57 пунктов.
Наверняка утверждать пока нельзя, что низы пройдены, ведь потенциально такая фигура всегда может стать «тройным основанием». Только после взятия рубежа 90,57 пунктов можно будет делать ставку на последующий рост индекса.
В случае реализации данной формации наверх, целями роста по индексу DXY станет зона 92,70-92,89 пунктов, которая предполагает укрепление индекса на 2,6% с текущих уровней.
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