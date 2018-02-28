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Компания Freshforex помогает зарабатывать на цифровой валюте
17:24 27.02.2018 |
Популярность цифровых валют не стихает: крипторынок все также «бушует». Так, лишь по результатам прошлого года только bitcoin повысился в цене на 782%. При этом капитализация ряда электронных валют достигает невероятных показателей. «Ethereum подорожал на 6900%, а риппл на целых 16311%», сообщили эксперты компании FreshForex.
Учитывая подобную динамику, криптовалюты открывают достаточно интересные перспективы заработка. Единственное - следует грамотно анализировать рынок. Чтобы увеличить шансы на успех, FreshForex предлагает трейдерам воспользоваться новыми прогнозами компании для bitcoin, рипла и эфириума.
ТАКТИКА АДВЕРЗ
Тактика Адверза, как сообщают в компании, представляет собой «специальную торговую стратегию, которую можно применять для торговли самыми перспективными криптовалютами 2018 г». Основа ТС - покупка и продажа bitcoin, эфириума и риппла от сильных уровней.
СВИНГИ ГАННА + PRICE ACTION
Учитывая высокую волатильность электронных валют, важно правильно определить настроение рынка. Так вот именно данная методика «позволяет не только точно выявлять настроение и направленность рынка, но и определять оптимальные целевые уровни и стоп-уровни на графике, а также соотношение риска к возможной прибыли», сообщил брокер.
Более детальную информацию можно найти на сайте компании.
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В РУБРИКЕ
|Компания Freshforex помогает зарабатывать на цифровой валюте
Учитывая высокую волатильность электронных валют, важно правильно определить настроение рынка. Так вот именно данная методика "позволяет не только точно выявлять настроение и направленность рынка, но и определять оптимальные целевые уровни и стоп-уровни на графике, а также соотношение риска к возможной прибыли"
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