НБУ рассматривает пакеты документов на покупку 4 банков

Национальный банк рассматривает пакеты документов на покупку РВС Банка, Сбербанка, банка "Львов", БТА Банка.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба НБУ.

9 февраля Антимонопольный комитет разрешил депутату Верховной Рады Руслану Демчаку купить более 50% РВС Банка.

Демчак подал в НБУ документы на согласование приобретения более 50% РВС Банка.

100% его уставного капитала.

Также в комментарии указано, что в НБУ не поступал пакет документов на согласование приобретения существенного участия в Проминвестбанке.

В средине февраля глава российского Внэшекономбанка сообщил, что продажу Проминвестбанка планируется завершить до мая текущего года.

Национальный банк официально получил 21 декабря от Управления делами Президента Беларуси пакет документов для согласования через АО "Паритетбанк" на приобретение опосредованной существенного участия в Сбербанке в размере 100% его уставного капитала.

Как сообщали Українські Новини, РВС Банк был создан в августе 2015 года на базе неплатежеспособного Омега Банка и куплен в августе "Украинской бизнес группой" (UBG, Киев).

В июле прошлого года компания "Нью прогресс холдинг" уменьшила долю в уставном капитале банка "Львов" с 99,8857% до 90,0767% акций.

Компания контролируется известным исландским шахматистом Маргейром Петурсоном.

АО "БТА Банк" (Казахстан) является владельцем 100 % акций украинского БТА Банка.