Финансовые новости
- |
- 27.02.18
- |
- 14:57
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
НБУ рассматривает пакеты документов на покупку 4 банков
13:10 27.02.2018 |
Национальный банк рассматривает пакеты документов на покупку РВС Банка, Сбербанка, банка "Львов", БТА Банка.
Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба НБУ.
9 февраля Антимонопольный комитет разрешил депутату Верховной Рады Руслану Демчаку купить более 50% РВС Банка.
Демчак подал в НБУ документы на согласование приобретения более 50% РВС Банка.
100% его уставного капитала.
Также в комментарии указано, что в НБУ не поступал пакет документов на согласование приобретения существенного участия в Проминвестбанке.
В средине февраля глава российского Внэшекономбанка сообщил, что продажу Проминвестбанка планируется завершить до мая текущего года.
Национальный банк официально получил 21 декабря от Управления делами Президента Беларуси пакет документов для согласования через АО "Паритетбанк" на приобретение опосредованной существенного участия в Сбербанке в размере 100% его уставного капитала.
Как сообщали Українські Новини, РВС Банк был создан в августе 2015 года на базе неплатежеспособного Омега Банка и куплен в августе "Украинской бизнес группой" (UBG, Киев).
В июле прошлого года компания "Нью прогресс холдинг" уменьшила долю в уставном капитале банка "Львов" с 99,8857% до 90,0767% акций.
Компания контролируется известным исландским шахматистом Маргейром Петурсоном.
АО "БТА Банк" (Казахстан) является владельцем 100 % акций украинского БТА Банка.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Предполагаемый создатель Bitcoin обвиняется в незаконном присвоении чужой криптовалюты на сумму свыше $5 млрд
ТОП-НОВОСТИ
|Битва за тепло. Как застройщики готовятся к встрече по одежке
|Макрон пересматривает миграционную политику
|Танковые школы. Почему украинский Оплот лучше российского Т-90
|Новая неделя на межбанке началась с небольшой раскачки котировок
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ рассматривает пакеты документов на покупку 4 банков
|Нидерландская Metinvest B.V. сконцентрировал 94,6% Авдеевского КХЗ
|Украина показала на выставке вооружений в Абу-Даби новый дрон-боеприпас
|Киевстар в 2017г увеличил доход на 10,6%
|Amarkets предлагает клиентам начать торговлю цифровыми валютами в рамках новой акции
|Французская BNP Paribas сконцентрировала 60% УкрСиббанка
|Стали известны условия приобретения американских локомотивов
Это интересно
|Состоялся анонс флагманского смартфона Samsung Galaxy S9
|Компания Peugeot сменила фургон Partner на Rifter
|Google тестирует технологию, которая позволит достаточно точно определять местоположение абонента, звонящего в службу спасения
|Новый Peugeot 508: система ночного видения и восьмиступенчатый автомат
|Samsung научит смарт-часы измерять кровяное давление
|Apple возглавила рейтинг самых инновационных компаний
|Новый универсал Volvo V60 стал 390-сильным гибридом