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Нидерландская Metinvest B.V. сконцентрировал 94,6% Авдеевского КХЗ
10:12 27.02.2018 |
Холдинговая компания группы "Метинвест", компания Metinvest B.V.(Нидерланды) сконцентрировала 94,6% Авдеевского коксохимического завода (Донецкая область).
Об этом говорится в сообщении Авдеевского КХЗ.
Соответствующая операция покупки на вторичном рынке произошла 23 февраля.
Согласно сообщению, ранее нидерландская компания владела 87,8% акций завода.
Как сообщали Українські Новини, в 2016 году крупнейший в Украине производитель кокса, Авдеевский коксохимический завод, увеличил чистую прибыль в 2,6 раза, или на 496 млн гривен до 808,735 млн гривен по сравнению с 2015 годом.
В 2016 году предприятие произвело 2,397 млн тонн доменного кокса.
Авдеевский КХЗ является крупнейшим коксохимическим заводом в Европе и входит в состав группы "Метинвест".
Авдеевский КХЗ входит в группу "Метинвест".
Основными акционерами группы "Метинвест" являются SCM (71,24%) и группа "Смарт-холдинг" (23,76%), которые принимают участие в управлении "Метинвестом" на партнерских началах.
100% акций SCM принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.
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