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Украина показала на выставке вооружений в Абу-Даби новый дрон-боеприпас
08:25 27.02.2018 |
Украинское государственное предприятие «Спецтехноэкспорт», специализирующееся на экспорте оборонной продукции, представило на международной выставке UMEX 2018 в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) новый беспилотный боевой комплекс.
Как сообщает Defence Blog, представленная украинской стороной система под названием RAM UAV относится к разновидности систем вооружения, в которых боеприпас автономно «гуляет» над заданным пространством в течение определенного времени в поисках цели, и атакует ее в случае обнаружения.
Дрон-боеприпас достигает длины 1,8 м, обладает крыльями в 2,3 м и максимальным весом взлета в 8 кг. По словам разработчиков, дрон запускается с катапульты. Он может находиться в воздухе в течение примерно 40 минут, а максимальная дальность его полета достигает 30 километров.
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