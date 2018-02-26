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Amarkets предлагает клиентам начать торговлю цифровыми валютами в рамках новой акции
17:09 26.02.2018 |
Брокерская компания AMarkets предлагает своим клиентам начать торговлю цифровыми валютами на выгодных условиях в рамках акции «Два биткоина по цене одного». Теперь при пополнении торгового счета специалисты компании должны будут зачислить на торговый счет клиента бонусные средства, размер которых будет равен сумме пополнения. Данный бонус может быть использован для совершения торговых операций.
Для участия в акции необходимо открыть торговый счет у брокера и пополнить его на сумму от 300 до 10 тысяч долларов США. После этого нужно будет обратиться к менеджеру компании с просьбой о зачислении кредитного бонуса. Бонусные средства станут доступными после того, как будет совершено определенное количество торговых операций. При этом учитываются только закрытые сделки, у которых имеется ограничение не менее 3 пунктов.
Также не допускается частичный или полный вывод реальных средств. Более детально с условиями акции можно ознакомиться на официальном сайте брокера, где можно связаться со службой поддержки, которая ответит на все интересующие вопросы.
По материалам: IAFT News
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