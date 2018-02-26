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Стали известны условия приобретения американских локомотивов
14:20 26.02.2018 |
ПАО "Укрзализныця" получит 30 локомотивов производства General Electric на условиях финансового лизинга.
Об этом говорится в письме Укрэксимбанка на имя вице-премьер-министра Владимира Кистиона.
Укрэксимбанк приобретет 30 дизельных локомотивов TE33А General Electric у представительства в Украине, компании "Джии Украина".
Общая стоимость контракта составит не более 140,4 млн долларов в эквиваленте с НДС. Оплата в гривне, по официальному курсу НБУ на дату совершения оплаты.
Затем локомотивы будут переданы в финансовый лизинг Укрзализныце.
Согласно условиям контракта, Укрэксимбанк перечислит 100% предоплаты за локомотивы украинской "дочке" General Electrics. Локомотивы будут произведены и поставлены в течение 12 месяцев после подписания соглашения.
При этом, размер авансового платежа, который будет осуществляться "Укрзализныцей", составит 30% от общей стоимости локомотивов, а оплата 70% будет произведена за средства банка.
По информации ЦТС, изначально речь шла о том, что локомотивы будут поставляться с завода General Electric в Казахстане. Мощности завода недозагружены, и заказы из Украины существенно помогли бы производителю.
Но, поскольку партнером GE в Казахстане выступает российская компания "Трансмашхолдинг", которая находится под санкциями в Украине, в ходе переговоров было принято решение, что локомотивы будут поставлять с завода в Пенсильвании (США).
Напомним, между УЗ и General Electric был подписан рамочный договор до 2034 года размером 1 миллиард долларов на приобретение, модернизацию и совместное производство локомотивов.
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