Стали известны условия приобретения американских локомотивов

ПАО "Укрзализныця" получит 30 локомотивов производства General Electric на условиях финансового лизинга.

Об этом говорится в письме Укрэксимбанка на имя вице-премьер-министра Владимира Кистиона.

Укрэксимбанк приобретет 30 дизельных локомотивов TE33А General Electric у представительства в Украине, компании "Джии Украина".

Общая стоимость контракта составит не более 140,4 млн долларов в эквиваленте с НДС. Оплата в гривне, по официальному курсу НБУ на дату совершения оплаты.

Затем локомотивы будут переданы в финансовый лизинг Укрзализныце.

Согласно условиям контракта, Укрэксимбанк перечислит 100% предоплаты за локомотивы украинской "дочке" General Electrics. Локомотивы будут произведены и поставлены в течение 12 месяцев после подписания соглашения.

При этом, размер авансового платежа, который будет осуществляться "Укрзализныцей", составит 30% от общей стоимости локомотивов, а оплата 70% будет произведена за средства банка.

По информации ЦТС, изначально речь шла о том, что локомотивы будут поставляться с завода General Electric в Казахстане. Мощности завода недозагружены, и заказы из Украины существенно помогли бы производителю.

Но, поскольку партнером GE в Казахстане выступает российская компания "Трансмашхолдинг", которая находится под санкциями в Украине, в ходе переговоров было принято решение, что локомотивы будут поставлять с завода в Пенсильвании (США).

Напомним, между УЗ и General Electric был подписан рамочный договор до 2034 года размером 1 миллиард долларов на приобретение, модернизацию и совместное производство локомотивов.