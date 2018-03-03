



Фармацевтическая компания АО "Лекхим" (Киев) по итогам 2017 года получила 101,7 млн грн чистой прибыли, что на 6% больше по сравнению с 2016 годом - 95,5 млн грн.

Согласно информации к повестке дня общего собрания акционеров компании, назначенного на 27 марта, активы "Лекхима" составили 647 млн грн, что на 9,7% выше предыдущего года.

Суммарная дебиторская задолженность в 2017 году снизилась на 3,7% - до 458 млн грн.

Как сообщалось, по итогам 2016 года "Лекхим" увеличил чистую прибыль на 19% по сравнению с 2015 годом.

АО "Лекхим" возглавляет группу компаний, в которую входят ЗАО "Технолог", ЧАО "Лекхим-Харьков".

В настоящее время в продуктовом портфеле компании - более 160 торговых наименований, в частности, средства для пищеварительной, сердечно-сосудистой, респираторной, нервной системы, системы крови и гемопоэза, опорно-двигательные аппараты, противомикробные, дерматологические средства, а также биологически активные добавки, изделия медицинского назначения, ветеринарные препараты.