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Комбинат "Приднепровский" в 2017г увеличил чистую прибыль в 4 раза
19:00 02.03.2018 |
ПАО "Комбинат "Приднепровский" (Днепр), один из крупнейших переработчиков молока в Украине (ТМ "Злагода", "Любимчик"), завершил 2017 год с чистой прибылью 38,1 млн грн, что в четыре раза больше, чем годом ранее.
Согласно сообщению предприятия о проведении очередного собрания акционеров 3 апреля, его активы за прошлый год выросли на 17,7% - до 277,09 млн грн.
Нераспределенная прибыль комбината составила 143,4 млн грн, что на 29,5% больше, чем годом ранее, - 110,7 млн грн.
Его текущие обязательства возросли примерно на 9% - до 90,31 млн грн, тогда как долгосрочные снизились на 2% - до 14,15 млн грн. При этом комбинат нарастил суммарную дебиторскую задолженность на 32,7% - до 69,87 млн грн.
Комбинат "Приднепровский" основан в 1990 году на базе Днепропетровского гормолокозавода №2. Производит продукцию под торговыми марками "Злагода", "Любимчик". В его состав входят: Васильковский сырзавод, Царичанский маслозавод, Перещепинский молцех, Новомосковский цех по производству фруктовых наполнителей.
Мощности по переработке молока превышают 250 тонн в сутки.
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