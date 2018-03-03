ПАО "Комбинат "Приднепровский" (Днепр), один из крупнейших переработчиков молока в Украине (ТМ "Злагода", "Любимчик"), завершил 2017 год с чистой прибылью 38,1 млн грн, что в четыре раза больше, чем годом ранее.

Согласно сообщению предприятия о проведении очередного собрания акционеров 3 апреля, его активы за прошлый год выросли на 17,7% - до 277,09 млн грн.

Нераспределенная прибыль комбината составила 143,4 млн грн, что на 29,5% больше, чем годом ранее, - 110,7 млн грн.

Его текущие обязательства возросли примерно на 9% - до 90,31 млн грн, тогда как долгосрочные снизились на 2% - до 14,15 млн грн. При этом комбинат нарастил суммарную дебиторскую задолженность на 32,7% - до 69,87 млн грн.

Комбинат "Приднепровский" основан в 1990 году на базе Днепропетровского гормолокозавода №2. Производит продукцию под торговыми марками "Злагода", "Любимчик". В его состав входят: Васильковский сырзавод, Царичанский маслозавод, Перещепинский молцех, Новомосковский цех по производству фруктовых наполнителей.

Мощности по переработке молока превышают 250 тонн в сутки.