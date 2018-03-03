ЧАО "АСНОВА Холдинг" (Киев) по итогам 2017 года увеличило чистую прибыль на 4,5% по сравнению с 2016 годом - до 92,3 млн грн.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР о проведении очередного общего собрания акционеров 27 марта, активы предприятия за год возросли на 6,6% - до 1 млрд 248,5 млн грн.

Нераспределенная прибыль в 2017 году составила 977 млн грн, что почти соответствует показателю 2016 года. При этом текущие обязательства увеличились на 61% к предыдущему году - до 71,9 млн грн, суммарная дебиторская задолженность составила 120 млн грн - вдвое больше, чем за предыдущий год.

По данным компании, "АСНОВА Холдинг" за год увеличила долгосрочные финансовые инвестиции на 14% - до 1,1 млрд грн, нарастила собственный капитал на 4,3% - до 1,17 млрд грн.

Согласно предварительному отчету, количество сотрудников холдинга за год сократилось до 37 чел. с 46 чел. в 2016 году.

А планах холдинга - в 2018 году увеличить до 500 млн грн кредитную линию по договору с Креди Агриколь Банком от 20 июня 2012 года, пролонгировать пользование кредитной линией до одного года.

ЧАО "АСНОВА Холдинг" создано в 1992 году. Занимается дистрибуцией, логистикой, розничными продажами, IT-услугами и интернет-торговлей. В его состав входят официальный дистрибутор компании-производителя FMCG-сектора Procter&Gamble - компания Savservice, сеть виномаркетов Wine Time, IT-компания "Айпиленд", логистический центр класса "А" в пгт Калиновка (Киевской обл.), интернет-магазин Bel Gusto и др.

Согласно Госреестру, собственниками ЧАО являются Анатолий Строган, Олег Баришевский, Максим Сафонов (по 20,7% акций), Владимир Шаповалов (19%).

Уставный капитал "АСНОВА Холдинг" составляет 12,2 млн грн.