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"Укрпошта" просит "Евро-Укрпошту" информировать клиентов об отсутствии связи между компаниями
15:46 28.02.2018 |
ПАО "Укрпошта" обратилась к ООО "Евро-Укрпоште" с предложением информировать клиентов о том, что последнее не имеет отношения к государственному ПАО, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "Укрпошты".
"Учитывая, что часть названия ООО "Евро-Укрпошта" содержит часть коммерческого (фирменного) наименования ПАО "Укрпошта", предприятие предложило ООО "Евро-Укрпошта" информировать клиентов на его сайте, что "Евро-Укрпошта" не имеет отношения к ПАО "Укрпошта", является самостоятельным хозяйствующим субъектом с декабря 2017 года", - отмечается в сообщении.
Соответствующее официальное письмо "Укрпощта" уже направила указанной компании.
"В случае получения жалоб от клиентов, связанных с возникновением путаницы относительно одновременного существования на рынке фирменного наименования "Евро-Укрпошта" и "Укрпошта", ПАО "Укрпошта" оставляет за собой право защищать свои права в судебном порядке", - отмечается в сообщении.
ПАО "Укрпошта" является назначенным национальным оператором в Украине. Компания юридически зарегистрирована 15 декабря 1993 и за этот период дважды меняла организационно-правовую форму предприятия, но часть коммерческого (фирменного) наименования "Укрпошта" не менялась.
Как сообщалось на сайте НКРСИ, информация о компании "Евро-Укрпошта" была внесена в Единый государственный реестр операторов почтовой связи 29 ноября 2016 года.
ООО "Евро-Укрпошта" осуществляет прием, обработку, перевозки и доставку почтовых отправлений; выполнение поручений пользователей по почтовым переводам на территории Украины, кроме оккупированных территорий, а также международные прием, обработку и перевозку почтовых отправлений и выполнения поручений пользователей по почтовым переводам с территории стран Европейского Союза и стран Ближнего Востока.
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