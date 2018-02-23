



Компания GE Transportation и ПАО "Укрзализныця" в пятницу в Киеве заключили рамочное 15-летнее соглашение стоимостью около $1 млрд о партнерстве в обновлении и модернизации подвижного тягового состава.

"Его первый этап предусматривает поставку в конце 2018 года и первом квартале 2019 года 30 грузовых дизельных локомотивов GE ТЭ33А c уровнем локализации 10%", - говорится в релизе "Укрзализныци" в пятницу.

Производство локомотивов стартует в начале 2018 году в США. Первые поставки запланированы предстоящей осенью.Для поставки первых 30 тепловозов также в пятницу был заключен договор купли-продажи между GE и государственным Укрэксимбанком, оцениваемый в $140 млн (с учетом НДС). Госбанк затем передаст тепловозы в финансовый лизинг "Укрзализныце".

Глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко уточнил, что договор подписан под гарантии Citigroup.

Рамочное соглашение предусматривает, что со временем уровень локализации будет доведен до 40%, объем поставок локомотивов GE указанной серии Evolution до 2034 года достигнет 225. В рамках реализации соглашения в Украине должна быть также создана база для долгосрочного технического обслуживания тепловозов GE и модернизированы 75 локомотивов из нынешнего парка "Укразализныци".

"Это очень важный день дня нас, для развития бизнеса и транспортной инфраструктуры", - подчеркнул президент Украины Петр Порошенко, присутствовавший при подписании документов.

Он отметил, что недофинансирование "Укрзализныци" в течение многих лет стало сдерживающим фактором развития украинской экономики.

"Очень быстро был подготовлен контракт на сумму $1 млрд. Уверен, что это только первый шаг. Репутация GE очень высока: она приходит в те страны, где видит перспективы развития. Контракт - это признание того, что сделано, и доверие к тому, что мы хотим сделать", - сказал глава государства.

Президент и главный исполнительный директор GE Transportation Рафаэль Сантана, подписавший соглашение, отметил, что это крупнейший контракт GE в Украине за вусю историю.

"Соглашение, подписанное сегодня, расширяет нашу глобальную базу клиентов и является новым этапом стратегического партнерства с "Укрзализныцей". Наше сотрудничество может служить катализатором привлечения международных инвестиций и ускорения экономического роста Украины", - сказал он.

И.о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов отметил, что за всю историю компании она приобрела лишь 8 новых локомотивов, и сегодня стала "узким горлом" для развития украинской экономики.

"Это эпохальная дата для "Укрзализныци", - подчеркнул руководитель компании.

Как уточнил агентству "Интерфакс-Украина" источник, близкий к подготовке сделки, первый тепловоз GE должен поступить уже в конце сентября этого года. Предполагается, что на первом этапе 10%-ная локализация может затронуть около 20 позиций, в том числе сигнализацию, диспетчеризацию, панели управления.

По его словам, в настоящее время проводится сертификация украинских производителей этой продукции.

Ожидается, что основным партнером GE и "Укрзализныци" в этом проекте выступит Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ), добавил собеседник агентства.

Он отметил, что "Укрзализныця" будет получать тепловозы, изготовленные в Пенсильвании (США), так как вариант поставок с казахстанского предприятия "ЛКЗ" неприемлем. Собеседник агентства пояснил, что в этом совместном казахстанском предприятии доля GE составляет 50%, еще 50% принадлежит находящемуся под украинскими санкциями российскому ЗАО "Трансмашхолдинг" - владельцу единственного украинского производителя тепловозов "Лугансктепловоз", оказавшемуся с 2014 года на неподконтрольной территории.

Тепловозы ТЭ33А оснащены асинхронными тяговыми электродвигателями мощностью 3,356 тыс. кВт, конструкционная скорость - 120 км/ч. По оценкам "Укрзализныци", их использование даст возможность сократить потребление дизельного топлива и смазочных материалов соответственно на 20% и 70%, увеличить межремонтные периоды. Помимо этого, вредные выбросы будут снижены на 40% по сравнению с используемыми в настоящее время тепловозами 2ТЕ10 и 2ТЕ116.

Один из таких тепловозов уже эксплуатируется в Украине компанией "Ивано-Франковскцемент".



