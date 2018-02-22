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Телетрейд: Риски для рубля
17:04 22.02.2018 |
Российский рубль на общем фоне выглядит очень устойчиво. Наверное, тут стоит добавить: пока выглядит устойчиво. Да, действительно, спрос на наши активы остается высоким, о чем говорят прошедшие аукционы по размещению ОФЗ Минфина. Нерезиденты по-прежнему активно берут рублевые облигации, доходности продолжают снижаться. Хорошим спросом пользуются и российские акции, прежде всего первого эшелона. Однако этот процесс контрастирует с тем, что происходит на мировых рынках облигаций, прежде всего на рынке гособлигаций США. Там продолжается активный процесс снижения цен и роста доходностей. Стоит заметить, что спреды между базовыми трежерис и российскими еврооблигациями сократились до минимальных значений за много лет, около 140 б. п. по 10-летним бондам, сокращаются спреды с рублевыми ОФЗ. В такой ситуации инвесторы берут на себя значительные риски. Если обстановка с трежерис вызовет продажи на рынке других активов - акций, сырья, металлов и т. д., то нельзя исключать того, что западные инвесторы начнут сбрасывать и российские активы. Как показывает история 2008 года, российский рынок не может оставаться долго в стороне от глобальных проблем. С учетом того, что доля нерезидентов в наших ОФЗ постоянно растет и достаточно высокая, по последним данным выше 33 проц., можно предположить, что процесс роста доходностей в США - это очень опасная для рубля тема, которая, в случае начала выхода нерезидентов из ОФЗ, может серьезно изменить ситуацию на внутреннем валютном рынке в пользу доллара США. При возникновении масштабной турбулентности на мировых рынках можно ждать возврата доллара к уровням близким к 60 в паре доллар/рубль.
По материалам: IAFT News
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В РУБРИКЕ
|Телетрейд: Риски для рубля
Стоит заметить, что спреды между базовыми трежерис и российскими еврооблигациями сократились до минимальных значений за много лет, около 140 б. п. по 10-летним бондам, сокращаются спреды с рублевыми ОФЗ. В такой ситуации инвесторы берут на себя значительные риски.
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