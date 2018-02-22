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Стало известно, где 4G появится в первую очередь
14:39 22.02.2018 |
Крупнейший украинский мобильный оператор Киевстар запустит новую 4G сеть в нескольких крупных городах, а также на юге и западе страны.
Об этом заявили представители компании на пресс-конференции, передает "Новое время".
Первые базовые станции четвертого поколения Киевстар установит в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Ужгороде, Виннице, Хмельницком, Тернополе и Львове.
Кроме названных регионов, новый стандарт мобильной связи будет доступен жителям Ивано-Франковска, а также на пограничных переходах в Закарпатской, Львовской и Волынской областях.
Президент Киевстара ранее заявлял, что 4G оператор будет развивать в курортных регионах.
Сегодня компания обнародовала планы по запуску новой сети на юге Запорожской области, а также в ряде населенных пунктов вблизи Одессы. Запуски ориентировочно состоятся в апреле-мае этого года.
Напомним, три крупнейших мобильных оператора выиграли лоты на приобретение лицензий на 4G-связь в диапазоне 2600 МГц.
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