4G-тарифы Киевстара будут на 10-20 грн дороже существующих 3G-тарифов

Мобильный оператор Киевстар намерен запустить линейку новых 4G-тарифов ориентировочно в конце лета или в начале осени этого года, и они будут на 10-20 грн дороже существующих. Об этом на пресс-конференции рассказал президент Киевстар Петр Чернышов, передает корреспондент LIGA.net.

"Они будут на 10, 15, 20 грн дороже существующих", - сказал Чернышов, отвечая на вопросы журналистов.

Директор по маркетингу оператора Павел Даниман отметил, что абоненты уже существующих тарифов смогут пользоваться 4G. Однако, скорость будет мотивировать абонентов переходить на более дорогие тарифы с большим количеством трафика.

По данным компании, в 2017 году территория сети 3G Киевстар увеличилась до 9,8 тысяч населенных пунктов, где проживает 80% населения страны.

Напомним, в Украинском государственном центре радиочастот 31 января состоялся первый конкурс на получение лицензий на 4G в полосах радиочастот 2510-2545 МГц, 2565-2570 МГц, 2630-2665 МГц, 2685-2690 МГц. За семь лотов тройка мобильных операторов суммарно заплатила более 2,456 млрд грн.