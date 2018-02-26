Ferrexpo в 2017г нарастила отчисления в бюджеты на 62%

Предприятия британской Ferrexpo plc, контролирующей в Украине Полтавский, Еристовский и Белановский горно-обогатительные комбинаты (ПГОК, ЕГОК и БГОК), по итогам работы в 2017 году увеличили уплату налогов и сборов в бюджеты всех уровней на 62% по сравнению с 2016 годом - до более 1,3 млрд грн (в 2016 году уплачено более 816,7 млн грн).

Как сообщается в пресс-релизе компании в среду, согласно структуре платежей предприятий, за отчетный период Полтавский ГОК (ПГОК, Ferrexpo Poltava Mining, FPM) перечислил в бюджеты разных уровней более 1,008 млрд грн налогов и взносов,

Еристовский ГОК (ЕГОК, Ferrexpo Yeristovo Mining, FYM) - более 305,6 млн грн,

Белановский ГОК (БГОК, Ferrexpo Belanovo Mining, FBM) - более 6,1 млн грн.

При этом Полтавский ГОК в местный бюджет уплатил более 167 млн грн, в областной - более 144 млн грн, в госбюджет Украины - более 500 млн грн (20,6%, 17,8% и 61,6% соответственно). Единый социальный взнос предприятия составил более 197 млн грн.

Еристовский ГОК в местный бюджет перечислил более 53,5 млн грн, в областной - более 70,4 млн грн, в государственный - более 144,1 млн грн (19,9%, 26,3% и 53,8% соответственно). Единый социальный взнос предприятия составил более 37,6 млн грн.

Белановский ГОК уплатил в местный бюджет более 3,2 млн грн, в областной - более 0,3 млн грн, в госбюджет - более 0,7 млн грн (76,2%, 7,1% и 16,7% соответственно). Единый социальный взнос предприятия составил более 1,9 млн грн.

За 12 месяцев 2017 года ПГОК заплатил налог на прибыль в размере более 320 млн грн, экологический налог - более 71 млн грн, налог на землю - более 45 млн грн., подоходный налог - более 169 млн грн, другие налоги и сборы - более 22 млн грн. Плата за пользование недрами составила более 184 млн. грн.

Еристовский ГОК за отчетный период заплатил экологический налог - более 41,6 млн грн, НДФЛ - более 34,2 млн грн, другие налоги и сборы - более 22,7 млн грн. Плата за пользование недрами составила более 169,5 млн грн.

Основными бюджетными отчислениями Белановского ГОКа в 2017 году стали: земельный налог - более 1,8 млн грн. и НДФЛ - более 2,1 млн грн.

Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали.

Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран б. СССР. Текущие производственные активы - Полтавский и Еристовский ГОКи.

В 2017 г. компания произвела 10,4 млн тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Словакии, Чехии, Германии и других европейских стран, а также Японии, Тайваня, Южной Кореи и Китая.

Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 99,11% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа.

Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO