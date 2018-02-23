Северодонецкий Азот намерен возобновить производство карбамида с марта – президент Союза химиков Украины

ЧАО "Северодонецкое объединение Азот" (Луганская обл.) намерено возобновить производство карбамида с марта текущего года, сообщил президент Союза химиков Украины Алексей Голубов на пресс-конференции в Киеве в среду.

"Вероятно, в марте должен запуститься Северодонецкий "Азот" на газе, который у него числится. Он тогда должен уже начать работать полным циклом - и производство селитры, и карбамида", - сказал он.

А.Голубов добавил, что на предприятии уже обустроили когенерационную установку, которая решает проблему стабильного электроснабжения.

Как сообщалось, в ноябре 2017 года Северодонецкий "Азот" возобновил выпуск аммиачной селитры.

В июне 2017 года группа Ostchem объявила о возобновлении работы трех своих заводов, в т. ч. Северодонецкого "Азота".

Группа Ostchem консолидирует активы азотной химии Group DF Дмитрия Фирташа. Включает в себя предприятия по производству азотных удобрений ПАО "Азот" (Черкассы), ПАО "Ривнеазот", ЧАО "Северодонецкое объединение Азот" (Луганская обл.) и ПАО "Концерн Стирол" (Донецкая обл.).