Финансовые новости
- |
- 23.02.18
- |
- 09:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Северодонецкий Азот намерен возобновить производство карбамида с марта – президент Союза химиков Украины
07:40 23.02.2018 |
ЧАО "Северодонецкое объединение Азот" (Луганская обл.) намерено возобновить производство карбамида с марта текущего года, сообщил президент Союза химиков Украины Алексей Голубов на пресс-конференции в Киеве в среду.
"Вероятно, в марте должен запуститься Северодонецкий "Азот" на газе, который у него числится. Он тогда должен уже начать работать полным циклом - и производство селитры, и карбамида", - сказал он.
А.Голубов добавил, что на предприятии уже обустроили когенерационную установку, которая решает проблему стабильного электроснабжения.
Как сообщалось, в ноябре 2017 года Северодонецкий "Азот" возобновил выпуск аммиачной селитры.
В июне 2017 года группа Ostchem объявила о возобновлении работы трех своих заводов, в т. ч. Северодонецкого "Азота".
Группа Ostchem консолидирует активы азотной химии Group DF Дмитрия Фирташа. Включает в себя предприятия по производству азотных удобрений ПАО "Азот" (Черкассы), ПАО "Ривнеазот", ЧАО "Северодонецкое объединение Азот" (Луганская обл.) и ПАО "Концерн Стирол" (Донецкая обл.).
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Парламент Нидерландов отменил закон о референдуме, блокировавший ассоциацию Украины
|Киевсовет переименовал Московский мост в Северный
|Hype от Омеляна: В Днепре построят тестовую площадку Hyperloop
|Почему гибриды снова нацелились на Пески
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Северодонецкий Азот намерен возобновить производство карбамида с марта – президент Союза химиков Украины
|Телетрейд: Риски для рубля
Стоит заметить, что спреды между базовыми трежерис и российскими еврооблигациями сократились до минимальных значений за много лет, около 140 б. п. по 10-летним бондам, сокращаются спреды с рублевыми ОФЗ. В такой ситуации инвесторы берут на себя значительные риски.
|Стало известно, где 4G появится в первую очередь
|4G-тарифы Киевстара будут на 10-20 грн дороже существующих 3G-тарифов
|МБФ-Вайдманн в январе увеличила производство на 6%
|ПриватБанк намерен в 2018г выделить кредиты малому бизнесу и предпринимателям более чем на 5 млрд грн
Согласно сообщению, в минувшем году количество предпринимателей, активно пользующихся счетами ПриватБанка, увеличилось на более чем 57 тыс., а юридических лиц - почти на 19 тыс. В рамках программ поддержки предпринимательства ПриватБанк уже профинансировал более 25 тыс. проектов малого бизнеса.
Это интересно
|Кто летает вместе с миллиардерами, что они видят и зачем нужны
|Samsung запатентовала шарнирную конструкцию для смартфона со сгибающимся дисплеем
|Маск получил предварительное разрешение на бурение тоннеля под Вашингтоном
|Японские учёные продемонстрировали электронную кожу с LED-индикацией
|Volvo представила первый трехцилиндровый двигатель
|Павел Дуров привлек $850 млн на блокчейн и мессенджер Telegram
|Линия скоростного железнодорожного сообщения с аэропортом "Борисполь" будет проложена от ЖД вокзала