АТБ покупает здание супермаркета Billa в Одессе

ООО "АТБ-Инвест" (Днепр) может приобрести активы в виде целостного имущественного комплекса, принадлежащего предприятию со 100%-ными иностранными инвестициями "Билла-Украина" (Киев), размещенные по ул. Академика Королева, 15 в Одессе.

Как сообщила пресс-служба АМКУ в среду, ведомство 21 февраля рассмотрит вопрос о предоставлении разрешения "АТБ-Инвест" приобрести данный актив.

В частности, по состоянию на июнь 2017 года по данному адресу в Одессе действовал супермаркет сети Billa в Украине.

Согласно данным веб-сайта Billa, менее чем за год сеть продуктового ритейлера в Украине сократилась более, чем в три раза. По состоянию на 21 февраля 2018 года сеть включает 11 магазинов в Киеве и по одному - в Житомире и Обухове Киевской области.

Как сообщалось, по состоянию на 30 июня 2017 года сеть объединяла 34 супермаркета в Киеве, Борисполе и Вышгороде (Киевская обл.), Днепре, Запорожье, Никополе (Днепропетровская обл.), Кременчуге (Полтавская обл.), Краматорске (Донецкая обл.), Житомире, Одессе и Херсоне.

Как сообщалось, в 2017 году компания Rewe International AG, развивающая, в частности, сеть супермаркетов Billa в Центральной и Восточной Европе, сообщила о намерении сконцентрироваться на развитии сети на рынке Киева и закрыть ряд региональных магазинов.

Развитием сети супермаркетов Billa в Украине занимается ПИИ "Билла-Украина".

ПИИ "Билла-Украина" создано в 1998 году концерном Rewe Group, который был основан в 1927 году в Кельне. В Украине первый супермаркет Billa открыт в феврале 2000 года в Киеве.

Чистый доход ПИИ "Билла-Украина" по итогам 2015 года увеличился на 20,5% от уровня 2014 года и составил 1 млрд 968,56 млн грн, а чистый убыток сократился на 9,7% - до 242,07 млн грн.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, на 20 сентября 2017 года участником с долей 100% в уставном капитале ПИИ "Билла-Украина" является "РЕВЕ Интернациональ АГ" (Австрия).

Уставный капитал ПИИ составляет 444,652 млн грн.