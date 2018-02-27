Киевстар в 2017г увеличил доход на 10,6%

Чистый доход АО "Киевстар" по итогам 2017 года составил 16,54 млрд грн, что на 10,6% больше, чем за 2016 год.

Согласно отчету материнской компании VEON, доход оператора от предоставления услуг мобильной связи вырос на 10,7% - до 15,338 млрд грн, от предоставления услуг фиксированной связи - на 7,6%, до 1,132 млрд грн.

Показатель EBITDA компании в 2017 году возрос на 18,1% и составил 9,221 млрд грн, маржа EBITDA - на 3,5 процентных пункта, до 55,7%.

Капитальные расходы компании за год (не включая плату за лицензии) сократились на 2% и составили 2,618 млрд грн.

Количество абонентов мобильной связи "Киевстара" в 2017 году увеличилось на 1,7% - до 26,5млн. Число абонентов фиксированной связи осталось на уровне предыдущего года - 0,8 млн пользователей.

В четвертом квартале 2017 года доход оператора вырос на 10,7% и составил 4,297 млрд грн. Из них 3,986 млрд грн - доход от услуг мобильной связи (+10,7%), 285 млн грн - доход от услуг фиксированной связи (+5,4%). Показатель EBITDA за четвертый квартал возрос на 39,1% - до 2,494 млрд грн, маржа - на 11,8 процентных пункта, до 58%. Капитальные инвестиции составили 534 млн грн, что на 36,2% меньше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

В последнем квартале 2017 года показатель ARPU (средний доход с одного абонента) вырос на 9,1% - до 49 грн, показатель MOU - на 4,3%, до 589 минут.

Согласно пресс-релизу материнской компании оператора, рост выручки от услуг мобильной связи в 2017 году обеспечен продолжающимся ростом доходов от потребления мобильных данных (+64,5%). При этом потребление данных на пользователя более чем удвоилось в четвертом квартале 2017 года по сравнению с тем же кварталом 2016.

Согласно релизу, в 2017 году "Киевстар" продолжал развертывать свою сеть 3G, по состоянию на конец четвертого квартала достигнув покрытия населения страны на 74% по сравнению с 61% на конец 2016 года.

"Киевстар" - украинский оператор телекоммуникаций, предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Его услугами по состоянию на конец четвертого квартала 2017 года пользуются около 26,5 млн абонентов мобильной связи и более 800 тыс. клиентов фиксированного интернета.

Согласно релизу компании, в "Киевстар" в 2016г увеличил доход на 11% до 14,96 млрд грн, EBITDA - на 23%

Его акционеры - международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.).

Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).