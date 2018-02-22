FreshForex предлагает клиентам заработать $50 за статью о криптовалютах

Брокерская компания FreshForex предлагает заработать на криптовалютах без существенных рисков. Для этого нужно немного усидчивости и литературных навыков. Необходимо написать уникальную статью на одну из таких тем, как история возникновения криптовалют: биткоин, эфириум, риппл; интересные факты о данных криптовалютах, стратегии торговли ними.

После написания статью нужно отправить до 28 февраля в компанию FreshForex через специальную форму на странице энциклопедии CleverFX. О результатах конкурса можно будет узнать на сайте компании 1 марта 2018 года. Победитель получит $50 на свой торговый депозит, а за второе и третье места будет начислено $30 и $10 соответственно. Для того чтобы увеличить свои шансы на победу, трейдеры могут присылать неограниченное количество статей.

Для участия в акции необходимо иметь реальный торговый счет в компании FreshForex и подтвержденные персональные данные. Также перед написанием статьи необходимо будет ознакомиться со списком уже утвержденных публикаций, для того чтобы избежать повторов.

