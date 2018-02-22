Финансовые новости
- |
- 22.02.18
- |
- 00:30
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Минфин предлагает полностью продать Укргазбанк и ПриватБанк в 2020 и 2022 годах соответственно
12:30 21.02.2018 |
Министерство финансов в рамках постепенного снижения доли присутствия государства в банковском секторе с 55% общего размера активов на конец 2017 года до 24% в среднесрочной перспективе, предлагает полностью продать Укргазбанк и ПриватБанк (оба - Киев).
"В частности, Укргазбанк и ПриватБанк должны быть полностью проданы в 2020 и 2022 годах соответственно", - заявил министр финансов Александр Данилюк, представляя Принципы стратегического реформирования государственного банковского сектора на заседании Кабинета министров в среду.
"Уже до конца 2019 года мы планируем создать условия для привлечения миноритарных акционеров - это международные финансовые организации, такие как Международная финансовая корпорация (МФК) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), соответственно в Ощадбанк и Укрэксимбанк", - добавил министр.
А.Данилюк также подчеркнул, что государство будет воздерживаться от реализации инициатив, которые могут обусловить рост доли государства в банковской системе.
"Создание новых госбанков считается нецелесообразным", - констатировал глава Минфина.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Нацбанк не дал курсу доллара сильно упасть на межбанке 23 февраля
ТОП-НОВОСТИ
|Сердюк и его партнеры выстроили свою тактику поведения в суде таким образом, чтобы спровоцировать Порошенко
|Почему Укроборонпром возглавил Букин
|Кубив предложил ограничить независимость Нацбанка
|Религиозный социализм. Станет ли партия Добкина политическим крылом УПЦ МП
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|FreshForex предлагает клиентам заработать $50 за статью о криптовалютах
|Укрпошта будет предоставлять финуслуги через банк ПУМБ
|Минфин предлагает полностью продать Укргазбанк и ПриватБанк в 2020 и 2022 годах соответственно
|Минфин планирует в ближайшие годы привлечь в Ощадбанк и Укрэксимбанк миноритарные инвестиции от МФО
|Минфин рассчитывает уже в текущем году привлечь МФО в капитал Укргазбанка
|ВТБ Банк урегулировала проблемную задолженность группы компаний VS Energy
Это интересно
|Volvo представила первый трехцилиндровый двигатель
|Павел Дуров привлек $850 млн на блокчейн и мессенджер Telegram
|Линия скоростного железнодорожного сообщения с аэропортом "Борисполь" будет проложена от ЖД вокзала
|5 самых развлекательных городов мира
|Спамеры изобрели безмакросную атаку с использованием Word
|Процессор Snapdragon 855 будет производиться по 7-нм технологии
|14 признаков того, что вас скоро уволят