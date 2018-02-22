Минфин планирует в ближайшие годы привлечь в Ощадбанк и Укрэксимбанк миноритарные инвестиции от МФО

Министерство финансов Украины планирует в ближайшие годы привлечь в государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк (оба - Киев) миноритарные инвестиции от международной финансовой организации (МФО).

Соответствующие планы закреплены в обновленной стратегии реформирования государственного банковского сектора, представленной ведомством во время заседания Кабинета министров в среду.

Документ предполагает, что инвестиции в Укрэксимбанк будут привлечены к концу 2019 года в объеме до 20% уставного капитала финучреждения.

В отношение Ощадбанка планируется к концу 2020 года продать МФО 20% акций банка и к концу 2022 года вывести банк на IPO (initial public offering), в ходе которого планируется разместить 25% акций.

Как сообщалось, совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 4 октября 2017 года принял решение о предоставлении Ощадбанку кредитной линии на сумму EUR50 млн в рамках программы торгового финансирования (TFP).

Проект осуществляется в рамках более широких усилий, направленных на содействие коммерциализации и подготовке Ощадбанка для последующей приватизации в контексте программы реформирования государственных банков, которая разработана и реализуется правительством Украины.

Предполагается, что работа с Ощадбанком будет включать в себя несколько этапов финансирования и технического сотрудничества в течение периода до пяти лет, начиная с проекта TFP и связанного с ним технического сотрудничества. Последующие этапы более широкого сотрудничества в рамках подготовки к приватизации связаны и обусловлены прогрессом в совершенствование корпоративного управления; коммерциализацию операций и операционной перестройкой (overhaul) Ощадбанка.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2017 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал 2-е место (222,15 млрд грн) среди 88 действовавших в стране банков.

