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Минфин планирует в ближайшие годы привлечь в Ощадбанк и Укрэксимбанк миноритарные инвестиции от МФО
12:27 21.02.2018 |
Министерство финансов Украины планирует в ближайшие годы привлечь в государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк (оба - Киев) миноритарные инвестиции от международной финансовой организации (МФО).
Соответствующие планы закреплены в обновленной стратегии реформирования государственного банковского сектора, представленной ведомством во время заседания Кабинета министров в среду.
Документ предполагает, что инвестиции в Укрэксимбанк будут привлечены к концу 2019 года в объеме до 20% уставного капитала финучреждения.
В отношение Ощадбанка планируется к концу 2020 года продать МФО 20% акций банка и к концу 2022 года вывести банк на IPO (initial public offering), в ходе которого планируется разместить 25% акций.
Как сообщалось, совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 4 октября 2017 года принял решение о предоставлении Ощадбанку кредитной линии на сумму EUR50 млн в рамках программы торгового финансирования (TFP).
Проект осуществляется в рамках более широких усилий, направленных на содействие коммерциализации и подготовке Ощадбанка для последующей приватизации в контексте программы реформирования государственных банков, которая разработана и реализуется правительством Украины.
Предполагается, что работа с Ощадбанком будет включать в себя несколько этапов финансирования и технического сотрудничества в течение периода до пяти лет, начиная с проекта TFP и связанного с ним технического сотрудничества. Последующие этапы более широкого сотрудничества в рамках подготовки к приватизации связаны и обусловлены прогрессом в совершенствование корпоративного управления; коммерциализацию операций и операционной перестройкой (overhaul) Ощадбанка.
Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2017 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал 2-е место (222,15 млрд грн) среди 88 действовавших в стране банков.
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