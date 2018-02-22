Минфин рассчитывает уже в текущем году привлечь МФО в капитал Укргазбанка

Министерство финансов Украины планирует в течение пяти лет полностью выйти из капитала Укргазбанка (Киев), соответствующие планы закреплены в обновленной стратегии реформирования государственного банковского сектора, представленной ведомством во время заседания Кабинета министров в среду.

Согласно презентации, уже в текущем году Минфин планирует привлечь в капитал банка международную финансовую организацию (МФО), продав ей 20% акций финучреждения.

Остальные 75% акций Укргазбанка в госсобственности Минфин рассчитывает продать стратегическому инвестору в последующие годы.

Как сообщалось, Минфин в ноябре 2017 года договорился о сотрудничестве с международной финансовой корпорацией IFC в рамках приватизации акционерного банка (АБ) "Укргазбанк".

Согласно подписанному меморандуму, Минфин подтвердил свои намерения полностью выйти из капитала банка, а IFC намерена предоставить консультационные услуги для повышения его инвестиционной привлекательности. Кроме того, документ предусматривает, что IFC может рассмотреть вопрос инвестиций в капитал банка для поддержки его продажи.

В рамках указанной договоренности, от "Укргазбанка" ожидается закрытие кредитного лимита ГП НАЭК "Энергоатом" и сокращение объемов кредитного риска от операций с госпредприятиями.

АБ "Укргазбанк" создан в 1993 году и по состоянию на 1 января 2017 года государство в лице Минфина владело 94,9409% его акций.

Согласно данным НБУ, на 1 октября 2017 года Укргазбанк по размеру активов занимал 4-е место (71,079 млрд грн) среди 88 действовавших в стране банков.

IFC, член группы Всемирного банка, является крупнейшим глобальным институтом развития, фокусирующимся на частном секторе в странах, рынки которых развиваются.

