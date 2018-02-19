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Администрации морских портов Украины создала филиал - Дноуглубительный флот
14:45 19.02.2018 |
Начал свою деятельность новый филиал Администрации морских портов Украины (АМПУ) - Дноуглубительный флот, созданный как обособленное подразделение предприятия. Руководителем филиала назначен Сергей Бомчак, который до этого занимал должность директора АМПУ.
Как сообщает пресс-служба ведомства, основная цель деятельности филиала - централизованное навигационное обеспечение на акваториях морских портов и внутренних водных путях, отнесенных к категории судоходных. В частности, речь идет об обеспечении гарантированных габаритов, проведении дноуглубительных работ и обеспечении безопасности судоходства.
"В этом году дноуглубление будет проведено в акваториях всех портов от Мариуполя до Рени. Общий объем работ - 11 млн кубометров. На это в финансовом плане предусмотрено более 1,3 млрд грн, что составляет треть от общей суммы капитальных инвестиций. Для успешного выполнения дноуглубительных проектов за новым филиалом будет закреплен весь необходимый функционал, а также дноуглубительный флот. Кроме дноуглубления в портах, филиал будет проводить соответствующие работы и на внутренних водных путях", - отметил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.
9 февраля филиал был зарегистрирован в Реестре юридических лиц, а 12 февраля - в офисе крупных налогоплательщиков ГФС.
"На сегодня филиал готовит план первоочередных мероприятий по проведению дноуглубительных работ. В частности, будут определены соответствующие участки на судоходных внутренних водных путях. После чего, предложения будут предоставлены на рассмотрение Министерства инфраструктуры. Прежде всего, будем рассматривать возможность проведения работ на реке Днепр", - рассказал начальник филиала Дноуглубительный флот Сергей Бомчак.
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