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ПриватБанк предупреждает о фейковом мобильном банкинге для Android
14:19 19.02.2018 |
ПриватБанк предупредил клиентов об опасности регистрации и использования мошеннического приложения для Android «Универсальный Мобильный Банкинг», размещенного в Google Play 14 февраля.
Как говорится в официальном заявлении ПриватБанка, единственным приложением, которое позволяет пользоваться услугами банка с мобильных устройств, является Приват24. Любые сторонние «мобильные банки» - фишинговые программы, созданные для воровства личных данных клиентов и воровства денег.
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