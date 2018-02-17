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ПриватБанк предупредил клиентов о новой схеме массового фишинга личных данных
20:57 16.02.2018 |
ПриватБанк предупредил клиентов о появлении в Украине новой схемы массового фишинга личных данных под предлогом подачи коллективного иска к банку. Как говорится в официальном заявлении ПриватБанка, объявленный группой лиц сбор данных клиентов, якобы необходимый для подачи коллективного иска к банку под выдуманными предлогами, является беспрецедентным в истории банковского рынка случаем массового фишинга личных данных.
«ПриватБанк напоминает своим клиентам, что передача личных данных третьим лицам, тем более через открытые источники и неизвестные сайты, несет потенциальную угрозу использования этих данных мошенниками, - говорится в официальном заявлении ПриватБанка. - Кроме того, фишеры требуют использования электронной цифровой подписи клиентов, что может привести к завладению ЭЦП клиентов третьими лицами».
Как отмечают банкиры, фишеры обещают клиентам банка деньги в случае «выигрыша» иска взамен на заполнение анкеты с указанием всех личных данных, в том числе и тех, которые могут быть использованы для мошеннических операций.
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