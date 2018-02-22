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Интерпайп Сталь в январе нарастил выплавку стали на четверть
07:30 21.02.2018 |
Электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь" международной вертикально интегрированной трубно-колесной компании (ТКК) "Интерпайп" (Днепр) в январе 2018 года нарастил выплавку стали, по оперативным данным, на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 75 тыс. тонн.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, в декабре 2017-го выплавлено 76 тыс. тонн стали, в ноябре - 78 тыс. тонн.
"Интерпайп Сталь" - первый металлургический завод, построенный в Украине с нуля почти за полвека. Общий объем инвестиций составил $700 млн.
Первую плавку комплекс осуществил 17 января 2012 года.
Завод является ключевым проектом для ТКК "Интерпайп", направленным на обеспечение трубного и колесного производства собственной стальной заготовкой.
"Интерпайп" входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире.
Объем производства круглой стальной заготовки в 2017 году составил 850 тыс. тонн, что на 38% выше, чем в 2016 году. Ключевым фактором увеличения производства наряду с ростом заказов является действие экспортной пошлины на металлолом. Почти весь произведенный объем стали был реализован на собственные заводы группы, сторонним потребителям отгружено 23 тыс. тонн стали.
"Интерпайп" в 2017 году увеличил продажи трубной и железнодорожной продукции на 35% по сравнению с 2016 годом - до 767 тыс. тонн. В том числе продажи трубной продукции выросли на 31% - до 595 тыс. тонн, железнодорожной продукции - колес, бандажей, осей и колесных пар - на 51%, до 172 тыс. тонн.
В компании работают 11,5 тыс. сотрудников.
В структуре компании - пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днипросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".
Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.
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