Прибыль ПриватБанка в январе составила 1 млрд 105 млн грн

"За первый месяц 2018 года ПриватБанк получил прибыль в размере 1 млрд 105 млн грн. Прибыльная работа является стратегической задачей банка на текущий год, по итогам которого банк планирует заработать не менее чем 4 млрд грн прибыли", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, согласно оборотно-сальдовой ведомости украинских банков за 2017 год, ПриватБанк в соответствующем периоде получил 22,966 млрд грн убытка.

Как сообщалось, на минувшей неделе финансовый директор банка Галина Пахачук заявила, что убыток ПриватБанка по итогам 2017 года обусловлен уценкой полученных на его баланс в 2016 году залоговых активов.

"К сожалению, нам пришлось в 2017 году продолжить работу по оценке справедливой стоимости активов, которые государство приобрело в 2016 году: крупные АЗС, нефтебазы, знаменитый "Буковель", которые были переданы в собственность государства по завышенной стоимости. В соответствии с рекомендациями нашего международного аудитора была проведена оценка их справедливой стоимости и, соответственно, уценка. Именно вопрос уценки этих активов привел к убыточной деятельности ПриватБанка по итогам 2017 года", - сказала она.

По словам Г.Пахачук, если полностью исключить резервы, которые банк должен был сформировать под эти активы, то он получил бы прибыль в размере 3,6 млрд грн по итогам 2017 года.

По данным НБУ, на 1 октября 2017 года ПриватБанк по размеру активов занимал 1-е место (256,284 млрд грн) среди 88 действовавших в стране банков.