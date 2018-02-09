Нафтогаз сможет реэкспортировать газ, купленный у Газпрома

Согласно решению Стокгольмского арбитража, Нафтогаз Украины сможет реэкспортировать газ, закупленный у Газпрома, в Европу. Об этом в интервью телеканалу ICTV рассказал главный коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко.

"Арбитраж снял ограничения на реэкспорт газа. То есть Нафтогаз сейчас газ, купленный у Газпрома, может спокойно продавать на европейский рынок", - сказал он.

Витренко также объяснил, какие именно объемы российского газа должна закупать украинская сторона.

"Годовые объемы определены арбитражем. Вопрос только, как их распределить в течение года. Если раньше по контракту мы должны были покупать 52 млрд кубометров в год, то новый контрактный объем - 5 млрд. Из них 4 млрд - по принципу "бери или плати", то есть мы этот объем можем брать или не брать, но заплатить обязаны. Еще на 1 млрд действует другой принцип: за этот объем газа мы можем частично заплатить авансом, но забрать потом, даже в последующие годы", - объяснил топ-менеджер Нафтогаза.

Он добавил, что стоимость газа от Газпрома будет ниже, чем европейского на стоимость транспортировки из Германии до украинской границы (примерно $20-30). Кроме того по измененному контракту снизится и цена российского газа

"Сейчас разница составляет около $20. Однако эта сумма будет колебаться в зависимости от сезона. Например, во втором квартале разница достигнет $50 долларов. Потому что в теплый период года рыночные цены на газ падают. Ранее формула была привязана к нефтепродуктам и не отражала рыночные тенденции в Европе", - добавил Витренко.

Ранее глава правления Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что компания сможет начать закупки у Газпрома уже в марте.