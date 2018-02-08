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Коболев надеется, что Нафтогаз сможет уже в марте этого года начать покупки газа у Газпрома
17:11 07.02.2018 |
Национальна акционерная компания "Нафтогаз Украины" в соответствии с решением Стокгольмского арбитража по контракту купли-продажи газа планирует начать закупки газа у российского газового монополиста компании "Газпром" уже в марте этого года, сообщил журналистам глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.
"Мы провели несколько раундов переговоров. У нас есть документ, который, по нашим оценкам, близок к тому который, будет подписан. Мы надеемся на протяжении этого месяца имплементировать решение (Стокгольма - УНИАН) в части контракта купли-продажи. Мы надеемся, что это нам даст возможность уже в марте этого года начать покупки газа у "Газпрома", - сказал Коболев.
Как сообщал УНИАН, в конце ноября 2015 года Украина отказалась от закупки природного газа у "Газпрома". В 2017 году Украина увеличила импорт газа на 26,8%, до 14,1 миллиарда кубометров. Импорт газа для отечественных нужд осуществляется только с территории европейских стран.
22 декабря 2017 года "Нафтогаз" получил окончательное решение Стокгольмского арбитража, которым суд удовлетворил основные требования украинской стороны. В частности, суд снизил цену газа, который покупался у "Газпрома" во втором квартале 2014 года, на 27,4% - до 352 доллара за тысячу кубометров; отклонил требования российской стороны согласно принципу "бери или плати" на сумму 56 миллиардов долларов.
Также арбитраж снизил объем газа, который "Нафтогаз" в 2018-2019 годах будет обязан покупать у "Газпрома", с 52 до 5 миллиардов кубометров в год. Комментируя это решение, президент Петр Порошенко сказал, что Украина готова возобновить поставки природного газа из России только при условии, что они будут дешевыми, честными и некоррупционными.
По словам Коболева, цена будущих закупок газа у "Газпрома", согласно решению Стокгольмского арбитража, будет "привлекательной".
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