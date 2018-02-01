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Ощадбанк возглавил рейтинг первичных дилеров ОВГЗ по объемам покупки облигаций в 2017
21:34 01.02.2018 |
Государственный Ощадный банк возглавил рейтинг первичных дилеров ОВГЗ Министерства финансов по объемам покупки облигаций в 2017 году.
Об этом свидетельствуют данные Минфина.
На втором месте Укрэксимбанк, на третьем - Приватбанк.
Затем идут: ОТП Банк, Укргазбанк, Ситибанк, "Райффайзен Банк Аваль", Укрсоцбанк, ПУМБ, УкрСиббанк и Universal Bank.
Банки со статусом первичных дилеров смогут выкупать ОВГЗ непосредственно у Минфина и размещать их среди других участников рынка.
Первичные дилеры, помимо участия в размещении ОВГЗ, обеспечивают выкуп не менее 3% от общего объема размещения гособлигаций в течение каждого полугодия, а также будут обеспечивать постоянные двусторонние котировки по ОВГЗ.
Как сообщали Українські Новини, постановлением №363 от 14 апреля 2009 года Кабинет Министров решил ввести институт первичных дилеров на рынке государственных ценных бумаг.
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