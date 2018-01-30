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Банк инвестиций и сбережений и Universal Bank подключились к автоматизированной системе выплат ФГВФЛ
17:20 30.01.2018 |
Банк инвестиций и сбережений и Universal Bank (оба - Киев) с 29 января подключились к автоматизированной системе выплат Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда, передают Українські Новини.
Отмечается, что уже проведены все необходимые технические настройки по обмену запросами между автоматизированной банковской системой банков-агентов и процессинговым центром фонда.
Таким образом, количество банков-агентов, осуществляющих выплаты через автоматизированную систему увеличилось до 12: Правэкс-банк, Альфа Банк (Украина), Кредобанк, Укргазбанк, ПУМБ, ТАСкомбанк, "Пивденный", Ощадбанк, Приватбанк, Идея Банк, Банк инвестиций и сбережений и Universal Bank.
Как сообщали Українські Новини, автоматизированная система выплат Фонда создана для того, чтобы сделать удобным процесс получения гарантированной суммы вкладчиками неплатежеспособных банков.
Значительно расширяется сеть пунктов выплат за счет того, что вкладчик сможет выбрать для получения средств отделения не одного банка, которому фонд направил реестр, а выбирать среди всех банков-агентов, подключенных к системе.
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