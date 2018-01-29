В конце предыдущего года украинский парламент снизил ставки ренты на добычу газа из новых скважин до уровня 12% и 6% в зависимости от глубины, а также предварительно одобрил дерегуляцию для газодобытчиков. О значении этих изменений, проблемах газодобывающей отрасли, необходимых реформах, а также о динамике компании в целом Українським Новинам рассказал генеральный директор управляющей энергетическими активами "Смарт-Холдинга" компании "Смарт-Энерджи" Сергей Глазунов.

Парламент снизил ренту на добычу газа до 6-12% на новых скважинах. Как эти изменения повлияют на ваши планы по объему бурения в 2018 году? Увеличится ли прогноз по добыче?

Ожидать особенного бума по бурению с 1 января не следует, просто по причине того, что проекты по новому бурению требуют достаточно долгой подготовки, в том числе достаточно длительной согласовательной процедуры. Если говорить про нашу компанию, то в 2018 году мы сможем реализовать только те проекты, которые планировались в предыдущие периоды.

В 2017 нам удалось увеличить объем добычи природного газа по сравнению с предыдущим годом приблизительно на 8,5% до 226,3 млн куб. м. Мы ожидаем как минимум сохранения этого тренда в 2018 году.

В тоже время считаю, что принятие закона, предусматривающего снижение ренты на новые скважины, благоприятно скажется на инвестициях в отрасль, и, как следствие на росте добычи газа в Украине.

Объясните, как этот закон будет работать: условно в январе вы начинаете бурение скважины, весной ее подключаете, вводите в эксплуатацию и в течение какого периода добытый на ней газ будет по 6-12% ренты? Другими словами, сколько лет эта скважина будет «новой»?

Согласно закону, ставки ренты на добычу газа на уровне 12% и 6% в зависимости от глубины распространяются на новые скважины. Новой считается та скважина, бурение которой начато с поверхности земли после 1 января 2018 года, что подтверждается актами введения в эксплуатацию бурового станка. И существует так называемая стабилизационная оговорка, которая говорит о том, что эти новые ставки на новые скважины действуют в течение 5 лет. То есть добыча со скважин, которые были пробурены после 1 января 2018 года, будет облагаться в соответствии с этими ставками, как минимум, до конца 2022 года.

Накануне бюджетного процесса Ассоциация газодобывающих компаний и в том числе ваша компания активно выступали за законопроект №3096-д о дерегуляции добычи газа, что его принятие даст компании?

Один из основных факторов успешного развития любого рыночного бизнеса - это дерегуляция. Данный законопроект, который был принят в первом чтении в декабре прошлого года, предусматривает ряд дерегуляционных положений. Я надеюсь, что он будет принят во втором чтении и в целом в начале этого года. В частности, он предусматривает сокращения ряда разрешительных процедур и согласований, что даст возможность ускорить процесс реализации разработки месторождений и ввода их в промышленную эксплуатацию. Также он предусматривает упорядочение определенных земельных моментов, в том числе возможности получения в понятном виде урегулированных документов на земельные участки под новые объекты, потому что в данный момент есть большая неоднозначность в этом процессе. Кроме того, он упраздняет ряд архаических моментов, которые существовали до этого и не имеют никакого отношения к нефтегазовому сектору. Это первый этап с точки зрения дерегуляции сектора, который делает большой серьезный шаг на пути упрощения ведения бизнеса и повышения его инвестиционной привлекательности.

Какие еще реформы необходимы, чтобы сказать: «Все, государство обеспечило все условия, развитию газодобывающей отрасли ничего не препятствует»?

Мы видим закон №3096-д неким первым шагом с точки зрения дерегуляции. Есть еще ряд вопросов, которые можно отнести к той же категории дерегуляционных и имеет смысл реализовать.

В частности, имеет смысл рассмотреть инициативы, которые могут привести к ускорению и мобильности бурильных операций, для существенного сокращения сроков бурения и обустройства скважин.

Также есть большое пространство для работы в плане упрощения и оптимизации разрешительных процедур. В данном случае, при условии формирования прозрачных правил и регламентов работы регуляторов, возможно рассматривать опцию внедрения "единого окна".

С точки зрения инвестиционной привлекательности этого сектора, я считаю, что нужно проделать большую работу по улучшению прозрачности подходов к получению новых лицензий, в частности, прозрачности проведения аукционных процедур по получению новых лицензионных участков. Большой и исключительно важный вопрос, который нужно решить - это наличие и качество геологической информации, которая предоставляется потенциальному инвестору в ходе проведения аукционов.

Еще один момент, который, по моему мнению, сейчас оказывает существенное негативное влияние на инвестиционную привлекательность отрасли - это риски своевольного приостановления лицензий Государственной службой геологии и недр.

Кроме того, большая работа должна быть проделана по приведению в актуальный вид Кодекса о недрах. Потому что сейчас мы пользуемся тем кодексом, который был принят в 1994 году и унаследовал, в основном, советские принципы и механизмы разработки недр, которые не соответствуют современным мировым практикам.

За последний год цены на углеводороды существенно увеличились, следовательно, у газодобывающих компаний должно появиться больше средств. Как увеличились ваши инвестиции и вышла ли компанию по объему инвестиций на докризисный 2013-й год?

Сейчас газ продается примерно на уровне 285 долларов за тыс. куб. м (без НДС), что составляет приблизительно 65% от той цены, которая была в 2013 году и, соответственно, заработки компании на единицу продукции в валютном эквиваленте соблюдены приблизительно в такой же пропорции. То есть, если сравнивать текущую ситуацию с 2013 годом и тот объем собственных средств, который компания зарабатывает и может реинвестировать, то он объективно составляет приблизительно 70% от того объема инвестиций, что был ранее.

Самый тяжелый год был 2015. Это и увеличение ренты, и монополизация рынка сбыта, общая сложная ситуация в стране, сокращение потребления.

В 2016 году были сделаны определенные позитивные сдвиги - рента вернулась на свой предыдущий уровень, что позволило компаниям задуматься о возобновлении своего инвестиционного цикла. Поэтому, например, в 2017 году мы проинвестировали приблизительно 450 млн гривен в разработку наших месторождений, что существенно больше чем в 2016 и в разы выше чем в 2015.

В принципе, мы постепенно выходим на докризисный уровень. Снижение ренты на новые скважины и инициативы по дерегуляции, естественно повышают инвестпривлекательность наших проектов. Соответственно, в дальнейшем компания планирует наращивать объемы инвестиций в разработку своих месторождений.

Какие инвестиционные проекты реализованы в 2017 году и какой их результат?

В 2017 году нам удалось ввести в эксплуатацию скважину №109 Мехедовско-Голотовщинского месторождения (Полтавская область). Здесь мы успешно применили уникальные для Украины технологии заканчивания скважины с использованием схемы набухающих пакеров и растворов на углеводородной основе.

Мы начали бурение еще одной скважины №28 на Островерховском месторождении. Также успешно провели 2 капитальных ремонта: ввели в эксплуатацию скважину №2 на Свиридовском месторождении (Полтавская область) и №5 на Островерховском (Харьковская область). Кроме того, установили две компрессорные установки, которые позволяют работать в условиях пониженного давления.

Эти основные проекты привели к наращиванию среднесуточной добычи по группе компаний в конце 2017 года на 25% по сравнению с концом 2016 года.

Regal Petroleum арендовал скважину "Укрнефти", находящуюся на его лицензированном участке. Можно назвать это сотрудничество успешным?

Это скважина №2, которая расположена в пределах Свиридовского месторождения. Скважину удалось ввести в эксплуатацию, сейчас она работает с плановыми дебитами, которые ожидались от этого проекта.

Ранее вы работали с «Природными ресурсами» по дозагрузке установки производства пропан-бутана и стабильного конденсата, ищите ли вы новых партнеров для дозагрузки установки?

Сейчас после введения в эксплуатацию скважины №109 установка по производству LPG работает приблизительно на 80% своей пропускной способности. С учетом тех проектов, которые мы планируем реализовывать на месторождениях Regal Petroleum в ближайшее время, мы планируем дозагрузить эту установку на полную мощность. Поэтому, скорее всего, обойдемся ресурсами собственной добычи. В то же время, с учетом того, что у нас есть достаточно успешный опыт технологической реализации таких проектов, мы рассматриваем подобные проекты и оцениваем потенциальные возможности в регионах нашего присутствия.

Сейчас достаточно популярны разговоры про ГРП. Вы смотрите на этот метод интенсификации добычи?

У нас есть опыт по проведению операций гидроразрыва пласта на наших месторождениях. На двух скважинах: на Островерховском и Васищевском месторождениях. Этот опыт был успешным, операции ГРП позволили увеличить добычу в несколько раз на этих скважинах. Это действительно наиболее эффективный метод интенсификации добычи. Сейчас мы смотрим на одну из наших существующих скважин с точки зрения возможности проведения ГРП.

В последнее время выросло количество сервисных компаний в Украине. Вы ощутили на себе конкуренцию между этими компаниями, снизились ли цены на бурение, ремонты и другие услуги?

Действительно сейчас сервисных компаний появляется все больше. В частности, зашла белорусская компания " Белоруснефть", хорватский подрядчик по бурению Crosco, другие компании рассматривают возможность. Но на сегодняшний момент по-прежнему спрос превышает предложение. Это вызвано двумя факторами. Во-первых, правительственной программой 20/20, где основным заказчиком выступает государственная компания "Укргаздобыча", которая задекларировала большие объемы бурения и прочие работы по интенсификации добычи, капитальным ремонтам. Приблизительно 95% заказов - это заказы "Укргаздобычи". Второй фактор - это законодательные изменения, которые были приняты в конце прошлого года, то есть уменьшение ренты на новые скважины, что также должно сказаться на увеличении спроса от частных компаний на подобные виды услуг. До сих пор рынок работал следующим образом: сервисные компании, в том числе украинские, привозили дополнительное оборудование под конкретные заказы, под конкретные контракты. Поэтому, чтобы приобрести какую-то услугу, нужно встать в очередь. Возможно, сейчас, по мере увеличения привлекательности данного сектора рынка с точки зрения инвестиций, на этот спрос появятся достаточно серьезные предложения от подрядчиков, чтоб этот рынок стал более ликвидным. На сегодняшний момент есть спрос, а предложений недостаточно, поэтому цены скорее наоборот немного поднялись, чем упали. Уменьшение цены сейчас возможно только за счет большого заказа. То есть, если ты готов предложить подрядчику программу по разработке месторождения, включающую бурение нескольких скважин, тогда можно говорить об уменьшении цены и скидках на объеме.

Геологическая служба заявляет, что возобновит аукционы по продаже спецразрешений на новые участки, планируете принимать участие?

Мы мониторим эти аукционы постоянно, если будет что-то интересное и если будет предоставлена качественная геологическая информация, на основе которой можно сделать обоснованные выводы об инвестиционной привлекательности этих объектов, то мы будем принимать участие.

Во сколько вы оцениваете убытки группы от блокирования добычи на Островерховском месторождении?

Остановка была с 17 по 23 ноября 2017 года. Мы не добыли 2,2 млн куб. м газа и порядка 70 тонн конденсата. Если говорить о прямых бюджетных платежах, которые недополучило государство, то это более 4 млн гривен. Кроме того, с учетом отопительного сезона, дефицит собственной добычи страна компенсировала импортом с соответствующими валютными затратами.

В чем была суть претензий Геологической службы к "Укргазвыдобутку"? Почему они совпали с претензиями других госорганов - ГФС, ГПУ?

Приказы о приостановке явились следствием необоснованных обвинений прокуратуры в том, что на месторождении идет якобы реализация углеводородов "на сторону", что в принципе является технически невозможным. Если с их точки зрения шла незаконная реализация, то есть недоплата налогов в бюджет. На основе этих приказов Госгеологии руководителю компании "Укргазвыдобуток" вменялось якобы незаконное использование недр и завладение имуществом.

Мы считаем, что это абсолютно необоснованные обвинения и будем отстаивать свою правоту. Наша компания работает абсолютно прозрачно, в рамках закона, платит все налоги. Мы успешно развиваем украинскую газодобычу, то есть энергонезависимость нашей страны. Примечательно, что компания "Укргазвыдобуток" в рейтинге Государственной фискальной службы входит в топ-100 лучших предприятий (занимает 16 место по итогам 2016 года).

Продолжается ли давление на компании группы со стороны правоохранительных органов?

На сегодняшний момент существует ряд делопроизводств, которые ведутся против наших компаний, некоторые находятся в стадии расследования, некоторые сейчас в судах.

Мы абсолютно уверенны в нашей правоте во всех этих делах.

Поскольку есть эти делопроизводства, мы не исключаем, что у нас могут быть дополнительные обыски или проверки, исходя из практики. Однако, мы рассчитываем, что правоохранительные органы уже разобрались в сути нашей операционной деятельности, и в том, что бизнес абсолютно прозрачный. Но все возможно.

"Вин-Пеллета": куда экспортируете? за сколько продаете?

У нас сейчас есть три вида продукции, которые мы производим на "Вин-Пеллете": пеллета подстилочная, кормовая и топливная. На данный момент, более 90% производимой продукции - это животноводческая пеллета, в основном подстилочная. Связано это с тем, что в данный момент топливная пеллета из соломы не очень конкурентоспособна по цене, например, по сравнению с той же пеллетой из лузги подсолнечника.

Изначально завод планировался под топливную агропеллету, речь шла о больших объемах с понятной маржой. Но, за последние четыре года конъюнктура рынка на топливную пеллету существенно изменилась. Поэтому, сейчас наша стратегия несколько поменялась. Мы ориентируемся на точечные контракты, где есть позитивная экономика.

В то же время, "Вин-Пеллета" является лидером рынка по производству пеллеты. За несколько предыдущих лет, ряд предприятий свернули свои производства по причине существенного падения маржинальности на рынке топливной пеллеты из биомассы.

Мы сейчас занимаем приблизительно 45% рынка производства агропеллеты в Украине. Продаем в страны Европейского союза - работаем с Германией, странами Балтии, Финляндией, Польшей, Австрией, Италией, Данией, развиваем рынки Ближнего Востока - Катар, Иордания, Кувейт, Палестина, Израиль, Саудовская Аравия. Узнаваемость украинских производителей на рынках Ближнего Востока хоть и очень медленно, но растет.

Средняя цена по продуктовой линейке составляет приблизительно 60 евро за тонну.

В 2018 году планируем увеличить производство на 20%, но при этом, как я уже говорил, стратегия ориентируется не на объем, а на маржинальность. Пытаемся, и довольно успешно, найти какие-то нишевые продукты, нишевые рынки.

