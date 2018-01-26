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В 2018 году Нибулон построит перегрузочные терминалы в Запорожской и Днепропетровской областях
16:55 26.01.2018 |
Компания Нибулон до начала сбора урожая построит два перегрузочных терминала в Запорожской и Днепропетровской областях. Об этом сообщает пресс-служба компании
Строительство терминалов проходит в рамках инвестиционной программы по строительству 10 речных перегрузочных терминалов на берегах Днепра, Южного Буга и других судоходных рек страны.
"Главная цель программы - разгрузка и сохранение автомобильных дорог Украины благодаря переориентации грузов на внутренних водных путях. Ежегодно мы транспортируем более 2 млн т зерновых грузов реками. В следующем маркетинговом году мы планируем транспортировать Днепром 3 млн т зерна, а следовательно разгрузим украинские дороги более чем 125 тыс. грузовиков", - отметил генеральный директор Нибулона Алексей Вадатурский.
Он добавил, что новые предприятия будут построены за счет средств Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.
Ранее сообщалось, что Нибулон заключил договор с ЕБРР о предоставлении кредита в $90 млн на реконструкцию инфраструктуры речных перевозок.
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