В 2018 году Нибулон построит перегрузочные терминалы в Запорожской и Днепропетровской областях

Компания Нибулон до начала сбора урожая построит два перегрузочных терминала в Запорожской и Днепропетровской областях. Об этом сообщает пресс-служба компании

Строительство терминалов проходит в рамках инвестиционной программы по строительству 10 речных перегрузочных терминалов на берегах Днепра, Южного Буга и других судоходных рек страны.

"Главная цель программы - разгрузка и сохранение автомобильных дорог Украины благодаря переориентации грузов на внутренних водных путях. Ежегодно мы транспортируем более 2 млн т зерновых грузов реками. В следующем маркетинговом году мы планируем транспортировать Днепром 3 млн т зерна, а следовательно разгрузим украинские дороги более чем 125 тыс. грузовиков", - отметил генеральный директор Нибулона Алексей Вадатурский.

Он добавил, что новые предприятия будут построены за счет средств Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

Ранее сообщалось, что Нибулон заключил договор с ЕБРР о предоставлении кредита в $90 млн на реконструкцию инфраструктуры речных перевозок.