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"Нафтогаз" намерен выйти на рынок поставок электроэнергии
17:02 25.01.2018 |
ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", являющаяся 100%-ной "дочкой" НАК, намерена выйти на рынок поставок электроэнергии.
Согласно повестке заседания Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), вопрос о выдаче компании лицензии на поставку электроэнергии будет рассмотрен 30 января.
"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
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