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Суд Лондона продлил арест активов бизнесменов Коломойского и Боголюбова на $2,5 млрд
11:24 25.01.2018 |
Высокий суд Лондона 19 января продлил арест активов бывших владельцев Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на сумму более 2,5 млрд долларов.
Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Приватбанка.
В суде прошли дополнительные слушания относительно процессуальных вопросов в деле Приватбанка против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и других лиц.
Решение суда о всемирном аресте активов, вынесенное в декабре 2017 года, было продлено до следующего соответствующего решения суда.
Вместе с тем суд обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.
Как сообщали Українські Новини, в декабре Высокий суд Англии и Уэльса принял решение об аресте активов бывших владельцев Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на сумму 2,5 млрд долларов.
Решение об аресте активов было принято на основании предоставленных суду детальных доказательств, доказывающих, что Коломойский и Боголюбов вывели из банка почти 2 млрд долларов путем проведения ряда незаконных операций, в результате которых средства переводились на компании, которые им тайно принадлежали или находились под их контролем.
Через этот процесс Приватбанк планирует вернуть средства, сумма которых вместе с процентами составляет более 2,5 млрд долларов.
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