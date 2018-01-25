Суд Лондона продлил арест активов бизнесменов Коломойского и Боголюбова на $2,5 млрд

Высокий суд Лондона 19 января продлил арест активов бывших владельцев Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на сумму более 2,5 млрд долларов.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Приватбанка.

В суде прошли дополнительные слушания относительно процессуальных вопросов в деле Приватбанка против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и других лиц.

Решение суда о всемирном аресте активов, вынесенное в декабре 2017 года, было продлено до следующего соответствующего решения суда.

Вместе с тем суд обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.

Как сообщали Українські Новини, в декабре Высокий суд Англии и Уэльса принял решение об аресте активов бывших владельцев Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на сумму 2,5 млрд долларов.

Решение об аресте активов было принято на основании предоставленных суду детальных доказательств, доказывающих, что Коломойский и Боголюбов вывели из банка почти 2 млрд долларов путем проведения ряда незаконных операций, в результате которых средства переводились на компании, которые им тайно принадлежали или находились под их контролем.

Через этот процесс Приватбанк планирует вернуть средства, сумма которых вместе с процентами составляет более 2,5 млрд долларов.