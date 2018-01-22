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Апелляционный суд отказал Приватбанку в просьбе не списывать 1 млрд гривен в пользу семьи Суркисов
09:36 22.01.2018 |
Киевский апелляционный административный суд 17 января отказал Приватбанку в просьбе не списывать средства с арестованных счетов в банках по иску семьи Суркисов на сумму 1,1 млрд гривен.
Об этом свидетельствуют материалы суда, передают Українські Новини.
29 ноября Исполнительная служба по иску Суркисов арестовала счета Приватбанка в таких финучреждениях: НБУ, Укрэксимбанк, Райффайзен Банк Аваль, Укрсоцбанк, Ситибанк, банк "Пивденный", А-банк, Марфин Банк, Коммерческий инвестиционный банк, Расчетный центр, Асвио Банк.
18 декабря Окружной админсуд Киева отказал Приватбанку обеспечить иск путем запрета государственным исполнителям направлять требования к каким-либо банкам о списании средств банка, взимать денежные средства, обращать взыскание на имущество должника.
Приватбанк подал апелляцию, однако и она была отклонена 17 января Киевским апелляционным админсудом.
Как сообщали Українські Новини, 6 ноября Киевский апелляционный административный суд обязал Приватбанк вернуть семье Суркисов 1,05 млрд гривен, 266,2 тыс. долларов и 7,8 тыс. евро.
НБУ планирует оспорить данное решение в Верховном Суде.
Игорь Суркис имел в Приватбанке счет на 151 млн гривен, Григорий Суркис - 163,1 млн гривен, Полина Ковалик (жена Григория).- 514,1 млн гривен, Марина Суркис - 174,5 млн гривен, Рахмиль Суркис - 44,8 млн гривен.
В декабре 2016 года Кабинет Министров принял решение национализировать Приватбанк.
Во время работы временной администрации долги перед акционерами банка и связанными с ним лицами (в том числе и еврооблигации) попали под механизм bail-in (конвертация в капитал).
Общая сумма проведенного bail-in составила 29,4 млрд гривен.
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