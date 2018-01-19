Пиреус Банк МКБ, Кредобанк и банк Кредит Днепр намерены внедрить инструмент аграрных расписок в 2018

Пиреус Банк МКБ, Кредобанк (Львов) и банк "Кредит Днепр" (Киев) намерены внедрить инструмент аграрных расписок в 2018 году.

Об этом они рассказали в ходе организованного "Финансовым клубом" круглого стола в пресс-центре Українських Новин в четверг.

Председатель правления Пиреус Банка Сергей Наумов считает их хорошим инструментом, позволяющим расширить финансирование сельского хозяйства как для заемщиков, так и для банков.

В то же время успешность проекта, по его словам, зависит также от того, снимут ли мораторий на продажу сельхозземель, и если она будет объектом собственности, проект аграрных расписок получит еще больший толчок к развитию.

Он напомнил, что всего аграрии привлекли уже более 1 млрд гривен с помощью данного инструмента, и на сегодняшний день уже больше половины погашено, и нет пока ни единого случая невозврата.

"Мы для себя решили, что мы туда идем. Уже разработали стандарт продукта, с февраля начинаем. Начинаем с объемов от 1 до 5 млн гривен", - сказал Наумов.

Директор департамента МСБ Кредобанка Ирина Горуй считает, что аграрная расписка может стать надежной альтернативой товарному кредиту, а также может заменить вексель при расчете за продукцию.

Она сообщила, что в Кредобанке хоть и не в ближайшие месяцы, но все ж в этом году также рассчитывают решить этот вопрос.

О намерении развивать данный инструмент также сообщил заместитель председателя правления банка "Кредит Днепр" Андрей Моисеенко.

Директор департамента развития продуктов для МСБ Креди Агриколь Банка Максим Дмитриев сообщил, что хотя на данный момент активное внедрение инструмента не предвидится, банк планирует реализовать со своими клиентами пилотные проекты.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году Агропросперис Банк (ранее- Астра Банк, Киев) начал оформлять финансовые аграрные расписки.

Использование аграрных расписок в Украине началось в 2014 году с пилотного проекта в Полтавской области.

Аграрные расписки в Украине внедряют IFC (Международная финансовая корпорация) в сотрудничестве с Минагрополитики.