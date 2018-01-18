Нафтогаз намерен в суде требовать компенсацию за ранее изъятые лицензии

НАК "Нафтогаз Украины" намерен в суде требовать компенсации на сумму 1 млрд грн от компаний, которые приобретут три лицензии, которые ранее были изъяты Государственной Службой геологии и недр у компании. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы считаем, что эти лицензии были прекращены по надуманным причинам. Сейчас слышим новости, что их собираются выставить на продажу. В эти лицензии НАК вложила около 1 млрд грн. Менеджмент компании планирует обращаться в суд, как минимум, для возмещения этих средств", - сказал он, добавив, что лицензии у компании были изъяты ведомством после обращения Полтавского облсовета.

Напомним, ранее в ПАО "Украгаздобыча" констатировали необходимость искать консенсус с Госгеослужбой для получения новых лицензий на добычу. В 2017 году компания получила всего 4 новых спецразрешения.