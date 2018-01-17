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Kroll выявила несоответствие аудиторских заключений PwC реальному финансовому состоянию ПриватБанка
14:14 16.01.2018 |
Компания Kroll выявила несоответствие между реальным финансовым состоянием ПриватБанка, а также положительными и условно-положительными аудиторскими заключениями ООО "ПрайсвотерхаусКуперс(аудит)" (Киев, украинская структура PwC) о его финансовой отчетности, сообщается в презентации Национального банка Украины (НБУ).
"Секретная структура в банке выполняла... многочисленные операции банковского мошенничества и фальсификации отчетности бывшим менеджментом и директорами банка под руководством бывших акционеров и в пользу бывших акционеров и группы аффилированных с ними лиц. Несмотря на это, заключения независимого аудитора о финансовой отчетности ПриватБанка в течение 2007-2014 годов содержали положительные выводы, а в 2015 году аудитор предоставил условно-положительный вывод ", - указанно в документе.
Как сообщалось, правление НБУ 20 июля 2017 года исключило ООО "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" из реестра аудиторских фирм, которые имеют право на проведение аудиторских проверок банков.
"Выводы "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" не отражали реальных рисков работы ПриватБанка, послужившим причиной признания финучреждения неплатежеспособным, его национализации и существенных расходов государства на капитализацию", - указывалось в сообщении НБУ.
PwC была аудитором ПриватБанка с середины 90-х годов. Компания заявляет, что "аудит финансовой отчетности ПриватБанка за 2015 год проводился в соответствии с международными стандартами аудита", в том числе в отношении сделок с заинтересованностью.
"Мы неоднократно просили НБУ предоставить нам конкретные замечания о качестве аудита. Мы также запрашивали подробные доказательства, имеющиеся в наличии у НБУ и демонстрирующие, что эта финансовая отчетность была недостоверной. НБУ до сих пор не дал никакой конкретики", - утверждает PwC.
Ранее, в феврале 2017 года сотрудники PwC допустили ошибку на церемонии вручения "Оскара". Кроме того, в 2016 году PwC оказалась в судах США по обвинениям в том, что ее неудачные рекомендации привели к краху брокерско-дилерской компании MF Global и ипотечного андеррайтера TBW.
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