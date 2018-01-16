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Суд в Одессе отменил решение о запрете юристам Приватбанка судиться с Коломойским
20:39 15.01.2018 |
Киевский районный суд Одессы отменил решение о запрете юристам Приватбанка судиться с Игорем Коломойским в украинских и заграничных судах.
Об этом Українським Новинам сообщил представитель пресс-службы Национального банка.
"Данная обеспечительная мера отменена", - сказали в пресс-службе.
Как сообщали Українські Новини, решение о запрете юристам Приватбанка судиться с Игорем Коломойскоим в украинских и заграничных судах было принято 4 января.
Тогда же Киевский райсуд Одессы открыл производство по иску Коломойского к НБУ, Министерству финансов, Приватбанку, Kroll Associates U.K., AlixPartners Services UK LLP, Hogan Lovells International LLP, "Астерс Консалт" и "Астерс" о защите чести и деловой репутации.
Коломойский просит опровергнуть информацию, распространенную в сюжете одесской телекомпании "АРС" от 21 декабря 2016 года.
В данном сюжете шла речь о том, что Коломойский "вывез из Украины столько средств, сколько Украина в течение 3 лет потратила на оборону".
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