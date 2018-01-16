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В программе импортозамещения Укроборонпрома доля малых и средних предприятий достигла 65-70% - пресс-служба
13:36 15.01.2018 |
В программе импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе (ОПК), реализуемой госконцерном "Укроборонпром", по состоянию на начало 2018 года более чем две трети промкооперации составляют малые и средние предприятия, сообщила пресс-служба госконцерна.
"В программе импортозамещения "Укроборонпром" сконцентрировал свою работу на сотрудничестве с малыми и средними предприятиями, доля которых в общем объеме сотрудничества сейчас достигает 65-70%", - отмечается в сообщении пресс-службы в понедельник.
Данный выбор, уточнили в "Укроборонпроме", объясняется высокой оперативной способностью малого и среднего бизнеса и готовностью к применению современных методов производства, что в сочетании с жестким контролем качества на предприятиях концерна и открытой конкурентной борьбой позволяет поставлять военному заказчику высококачественную оборонную продукцию.
В общей сложности, в настоящее время в программе импортозамещения госконцерна задействовано 447 предприятий различных форм собственности из порядка 20 областей, в ближайшее время к работе в рамках программы должны присоединиться также Киевская, Ривненская, Черновицкая и Донецкая области, отмечается в сообщении.
Среди успешно обеспечиваемых направлений импортозамещения в госконцерне выделяют бронетанкостроение, и в частности, программу БТР-4.
"Например, в производстве новейших бронемашин БТР-4 по состоянию на 2014 год доля деталей из РФ составляла 45%, еще 45% были украинскими, еще 10% - импортировались. В 2015 году доля российских деталей составила 0%, еще 35% - импортировались из других стран. В 2017 году Украина самостоятельно производит 88% всех агрегатов и узлов для БТР-4, импортируя только 12%", - сообщила пресс-служба.
Согласно ранее обнародованным госконцерном данным, программа импортозамещения в ОПК реализуется "Укроборонпромом" с начала 2015 года. По состоянию на второй квартал 2017 года, в общем объеме подлежащих импортозамещению позиций комплектующих и материалов для оборонной продукции, закупавшихся ранее в РФ, было замещено свыше 50%, треть замещенных комплектующих и материалов закупается у зарубежных поставщиков.
Среди критически значимых направлений импортозамещения, в первую очередь, авиаремонт, ремонт бронетехники. В числе основных видов продукции, требующей импортозамещения: радиоэлектронные и резино-технические изделия; изделия черной и цветной металлургии; подшипники; стандартизированные и унифицированные агрегаты, комплектующие, узлы и детали для вооружений и военной техники.
"Укроборонпром" в 2017 году обнародовал планы по созданию специальной информационной базы для оптимизации программ импортозамещения в ОПК в том числе, с учетом перехода Украины на второй уровень сотрудничества с НАТО в области кодификации оборонной продукции.
В 2015 году "Укроборонпром" обнародовал планы обеспечить к 2020 году в полном объеме перевод ОПК на стандарты НАТО.
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