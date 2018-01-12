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Главой НС Нафтогаза избрана британка Клэр Споттисвуд
14:11 12.01.2018 |
Председателем наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" избрана Клэр Споттисвуд, сообщила пресс-служба компании.
По ее данным, должность заместителя главы НС продолжит занимать Владимир Демчишин, который выполняет эти полномочия с 18 апреля 2017 года.
"Следующее заседание наблюдательного совета запланировано на конец января 2018 года. На нем будут рассмотрены вопросы назначения председателей и формирования четырех комитетов наблюдательного совета", - отмечают в НАК.
В пресс-службе напоминают, что К.Споттисвуд в 1993-1998 гг. возглавляла регуляторный орган Великобритании по вопросам газоснабжения (Ofgas), когда происходило разделение компании British Gas и либерализация рынка газа в королевстве. На протяжении последних 20 лет приобрела существенный опыт на должности независимого директора в публичных и непубличных компаниях. Кроме того, работала экономистом в Королевском Казначействе Великобритании, Министерстве экономики и финансов Великобритании, которое отвечает за формирование и осуществление финансово-экономической политики правительства.
Как сообщалось, в сформированный в конце 2017 года новый состав НС НАК входят: Клэр Споттисвуд (Великобритания), Бруно Лескуа (Франция), Амос Хохштайн (США), Стивен Хейсом (Канада), Владимир Демчишин, Владимир Кудрицкий и Сергей Попик (все трое - Украина).
"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
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